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Часть Ленинградского проспекта и улицы в центре Москвы перекроют 9 мая из-за акции "Бессмертный полк"
27 апреля 2018 г. | Время публикации 14:07 | Последние изменения 15:36
Рубрики: Праздники  
 
Moscow-Live.ru
Участок Ленинградского проспекта и несколько центральных улиц Москвы будут перекрыты 9 мая в связи с проведением шествия "Бессмертный полк". Об этом сообщили ТАСС в Центре организации дорожного движения.

"Полные перекрытия в связи с проведением шествия "Бессмертный полк" запланированы 9 мая на участке Ленинградский проспект от станции метро "Динамо", улица 1-я Тверская-Ямская, улица Тверская, улица Моховая, Театральный проезд, Кремлевская набережная, Московорецкая набережная, Большой Москворецкий мост", - говорится в сообщении. Сбор участников пройдет с 12:00 до 15:00, а с 15:00 до 19:00 состоится шествие.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.

Между тем вокруг планирующейся акции недавно разгорелся скандал: десятиклассники одной из школ подмосковного Королева написали жалобу на принуждение к посещению "Бессмертного полка" 9 мая. По словам одного из учащихся, в последние месяцы на уроках школьникам неоднократно говорили, что они обязаны принять участие в памятном мероприятии, аналогичная установка учебным заведениям от администрации города была и в прошлом году. В администрации Королева выразили недоумение по поводу ситуации.
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