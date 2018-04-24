Навальный назвал наглостью согласование акции 5 мая за пределами Садового кольца

26 апреля 2018 г. Власти Москвы сообщили о новой заявке сторонников Навального на акцию 5 мая в другом месте

В новом уведомлении говорится о проведении шествия по Бульварному кольцу от Страстного бульвара с митингом на проспекте Академика Сахарова. При этом ни сам Навальный, ни его сторонники не сообщали о переносе акции.