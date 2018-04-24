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Навальный назвал наглостью согласование акции 5 мая за пределами Садового кольца
27 апреля 2018 г. | Время публикации 14:30 | Последние изменения 15:03
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Сторонники оппозиционера Алексея Навального отказались от предложенного мэрией Москвы варианта проведения шествия и митинга 5 мая. Организаторы добивались того, чтобы акцию согласовали в пределах Садового кольца. Столичные власти предложили проспект Академика Сахарова, но только с внешней его стороны.

"Заявителям предложено провести шествие по улице Маши Порываевой с последующим митингом на внешней стороне проспекта Академика Сахарова", - сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. По его словам, такое решение принято с учетом загруженности центра города из-за подготовки к празднованию Дня Победы и другим мероприятиям.

"Мы считаем, что это очень хорошее компромиссное решение", - сказал Черников (цитата по ТАСС). Навальный назвал это "чиновничьей наглостью".





Вечером в четверг оппозиционер говорил в эфире своего YouTube-канала, что он и его сторонники готовы на проведение согласованного митинга на любой улице в пределах Садового кольца.

"Пока мы исходим из того, что Тверская улица, 5 мая в 14 часов. Мы властям Москвы сказали очень простую вещь: дайте улицу в центре, и мы рассмотрим варианты. Мы не будем упираться, в конце концов, давно не было больших согласованных акций. Готовы рассмотреть любую другую улицу внутри Садового кольца", - отметил он.

Общероссийская акция Навального под лозунгом "Путин нам не царь" приурочена к инаугурации президента России, которая пройдет 7 мая. Оппозиционер призвал россиян, которые не голосовали за Путина или проигнорировали выборы президента, за два дня до инаугурации выйти на улицы своих городов протестовать "против коррупции, установления монархии, неравенства, цензуры и беззакония", "за право быть гражданами своей страны".

В Москве шествие планировалось провести от площади Тверская Застава до здания Госдумы с митингом на Манежной площади. Власти не согласовали маршрут, объяснив это подготовкой к параду Победы и другим праздничным мероприятиям. Взамен оппозиции предложили традиционные площадки в районах Люблино и Щукино.

Навальный назвал отказ мэрии незаконным и призвал действовать "по конституции", то есть выходить 5 мая на Тверскую вопреки запрету властей. После этого в мэрии заявили, что готовы к переговорам и могут разрешить митинг на проспекте Академика Сахарова.
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