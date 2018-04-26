

Архитекторы назвали самые безопасные торговые центры Москвы Рубрики: Городская инфраструктура

ТРЦ "Мега" в Химках | ТРЦ "Мега" в Химках | Moscow-Live.ru



Эксперты посетили около 20 торговых комплексов Москвы и оценили их по нескольким параметрам, включая расстояние до эвакуационных и пожарных лестниц, расстояние до выхода из зданий по лестницам и эскалаторам, не являющимся эвакуационными. Третий параметр – замки на дверях эвакуационных выходов, которые должны быть оборудованы устройствами "антипаника" и свободно открываются изнутри. Также проверке подверглось то, на каких этажах расположены детские зоны и кинотеатры, сами выходы из кинотеатров и то, легко ли можно попасть из атриума на эвакуационную лестницу.



Больше всего баллов в рейтинге набрал двухэтажный ТРЦ "Мега" в Химках, где из кинозалов можно попасть на эвакуационную лестницу, двери пожарных выходов с замками с системой "актипаника" открыты, а указатели отовсюду видны. В пятерку лидеров также попали ТРЦ "Перловский" в Мытищах и торговая Галерея "Актер" на Тверской, ТРЦ "Афимолл-Сити" и ТДК "Тройка" на Красносельской. Меньше всего баллов набрали ТРЦ "Калейдоскоп" на Сходненской, ЦУМ, ТРЦ "Метрополис", ТРЦ "Европейский" и "Атриум".



Как показала проверка, в большинстве торговых комплексов Москвы пути эвакуации из атриумов и пассажей проходят через длинные и очень разветвленные коридоры. Непосредственно к атриумам и галереям лестницы примыкают лишь в немногих центрах - таких, как "Рига молл", Центральный детский магазин на Лубянке и "Щука". Кроме того, вместо замков с системой "антипаника" установлены обычные ручки и замки "под ключ", причем замки "под ключ" врезаны и на дверях с системой "антипаника". А указатели зеленого цвета очень небольшие и теряются на фоне агрессивной рекламы и ярких вывесок. Итоговый вывод печален - посетители большинства комплексов в случае ЧП просто не будут знать, куда двигаться в случае пожара.



Эксперты предложили ряд мер для исправления ситуации. Так, в уже существующих торговых центрах можно провести реконструкцию эвакуационных выходов из кинотеатров так, чтобы из кинозала можно было попасть в открытую галерею или на лестницу. А детские игровые зоны надо перенести на первый этаж. Двери на эвакуационные лестницы не должны блокироваться изнутри и должны быть оборудованы системой "антипаника" без ручек и замков с ключами или на цепях. А при проектировании и согласовании зданий ТРЦ с детскими зонами предлагается размещать их только у наружных стен с выходом на улицу или открытую галерею не выше второго этажа.



Отметим, что ранее о намерении добиваться переноса детских зон на первые этажи заявил и столичный омбудсмен по правам ребенка



Кафедра архитектуры общественных зданий МАРХИ провела независимое рейтинговое исследование пожарной безопасности крупнейших и самых популярных торговых центров Москвы. Как пишут "Ведомости" , итог исследования печален - в случае ЧП посетители большинства центров не будут знать, куда идти, а открыть двери к пожарным лестницам непросто.Эксперты посетили около 20 торговых комплексов Москвы и оценили их по нескольким параметрам, включая расстояние до эвакуационных и пожарных лестниц, расстояние до выхода из зданий по лестницам и эскалаторам, не являющимся эвакуационными. Третий параметр – замки на дверях эвакуационных выходов, которые должны быть оборудованы устройствами "антипаника" и свободно открываются изнутри. Также проверке подверглось то, на каких этажах расположены детские зоны и кинотеатры, сами выходы из кинотеатров и то, легко ли можно попасть из атриума на эвакуационную лестницу.Больше всего баллов в рейтинге набрал двухэтажный ТРЦ "Мега" в Химках, где из кинозалов можно попасть на эвакуационную лестницу, двери пожарных выходов с замками с системой "актипаника" открыты, а указатели отовсюду видны. В пятерку лидеров также попали ТРЦ "Перловский" в Мытищах и торговая Галерея "Актер" на Тверской, ТРЦ "Афимолл-Сити" и ТДК "Тройка" на Красносельской. Меньше всего баллов набрали ТРЦ "Калейдоскоп" на Сходненской, ЦУМ, ТРЦ "Метрополис", ТРЦ "Европейский" и "Атриум".Как показала проверка, в большинстве торговых комплексов Москвы пути эвакуации из атриумов и пассажей проходят через длинные и очень разветвленные коридоры. Непосредственно к атриумам и галереям лестницы примыкают лишь в немногих центрах - таких, как "Рига молл", Центральный детский магазин на Лубянке и "Щука". Кроме того, вместо замков с системой "антипаника" установлены обычные ручки и замки "под ключ", причем замки "под ключ" врезаны и на дверях с системой "антипаника". А указатели зеленого цвета очень небольшие и теряются на фоне агрессивной рекламы и ярких вывесок. Итоговый вывод печален - посетители большинства комплексов в случае ЧП просто не будут знать, куда двигаться в случае пожара.Эксперты предложили ряд мер для исправления ситуации. Так, в уже существующих торговых центрах можно провести реконструкцию эвакуационных выходов из кинотеатров так, чтобы из кинозала можно было попасть в открытую галерею или на лестницу. А детские игровые зоны надо перенести на первый этаж. Двери на эвакуационные лестницы не должны блокироваться изнутри и должны быть оборудованы системой "антипаника" без ручек и замков с ключами или на цепях. А при проектировании и согласовании зданий ТРЦ с детскими зонами предлагается размещать их только у наружных стен с выходом на улицу или открытую галерею не выше второго этажа.Отметим, что ранее о намерении добиваться переноса детских зон на первые этажи заявил и столичный омбудсмен по правам ребенка Евгений Бунимович . "Мы настаиваем на том, чтобы такие комнаты находились только на первом этаже. Уважаемые родители, проведите досуг вместе со своими детьми, что же вы их бросаете? Это опасно в самом разном плане, не только в пожарном отношении. Мы будем уделять этому больше внимания, жёстче относиться к этому и принимать меры", - сказал Бунимович, заявив, что также намерен выступать с инициативой об установлении нормативов для сотрудников детских комнат, у которых должна быть медкнижка и разрешение на работу с детьми.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 26 апреля 2018 г. Детский омбудсмен Москвы призвал родителей не бросать детей в игровых комнатах ТЦ

Уполномоченный по правам ребенка пообещал добиться размещения игровых комнат только на первых этажах ТЦ. Также внимание будет уделяться детской безопасности в интернете: 60% родителей не знают, чем занимаются их дети в сети.



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