NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
27
апреля
pda
Поиск
Архив

Архитекторы назвали самые безопасные торговые центры Москвы
27 апреля 2018 г. | Время публикации 09:24
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
ТРЦ "Мега" в Химках | Moscow-Live.ru
Кафедра архитектуры общественных зданий МАРХИ провела независимое рейтинговое исследование пожарной безопасности крупнейших и самых популярных торговых центров Москвы. Как пишут "Ведомости", итог исследования печален - в случае ЧП посетители большинства центров не будут знать, куда идти, а открыть двери к пожарным лестницам непросто.

Эксперты посетили около 20 торговых комплексов Москвы и оценили их по нескольким параметрам, включая расстояние до эвакуационных и пожарных лестниц, расстояние до выхода из зданий по лестницам и эскалаторам, не являющимся эвакуационными. Третий параметр – замки на дверях эвакуационных выходов, которые должны быть оборудованы устройствами "антипаника" и свободно открываются изнутри. Также проверке подверглось то, на каких этажах расположены детские зоны и кинотеатры, сами выходы из кинотеатров и то, легко ли можно попасть из атриума на эвакуационную лестницу.

Больше всего баллов в рейтинге набрал двухэтажный ТРЦ "Мега" в Химках, где из кинозалов можно попасть на эвакуационную лестницу, двери пожарных выходов с замками с системой "актипаника" открыты, а указатели отовсюду видны. В пятерку лидеров также попали ТРЦ "Перловский" в Мытищах и торговая Галерея "Актер" на Тверской, ТРЦ "Афимолл-Сити" и ТДК "Тройка" на Красносельской. Меньше всего баллов набрали ТРЦ "Калейдоскоп" на Сходненской, ЦУМ, ТРЦ "Метрополис", ТРЦ "Европейский" и "Атриум".

Как показала проверка, в большинстве торговых комплексов Москвы пути эвакуации из атриумов и пассажей проходят через длинные и очень разветвленные коридоры. Непосредственно к атриумам и галереям лестницы примыкают лишь в немногих центрах - таких, как "Рига молл", Центральный детский магазин на Лубянке и "Щука". Кроме того, вместо замков с системой "антипаника" установлены обычные ручки и замки "под ключ", причем замки "под ключ" врезаны и на дверях с системой "антипаника". А указатели зеленого цвета очень небольшие и теряются на фоне агрессивной рекламы и ярких вывесок. Итоговый вывод печален - посетители большинства комплексов в случае ЧП просто не будут знать, куда двигаться в случае пожара.

Эксперты предложили ряд мер для исправления ситуации. Так, в уже существующих торговых центрах можно провести реконструкцию эвакуационных выходов из кинотеатров так, чтобы из кинозала можно было попасть в открытую галерею или на лестницу. А детские игровые зоны надо перенести на первый этаж. Двери на эвакуационные лестницы не должны блокироваться изнутри и должны быть оборудованы системой "антипаника" без ручек и замков с ключами или на цепях. А при проектировании и согласовании зданий ТРЦ с детскими зонами предлагается размещать их только у наружных стен с выходом на улицу или открытую галерею не выше второго этажа.

Отметим, что ранее о намерении добиваться переноса детских зон на первые этажи заявил и столичный омбудсмен по правам ребенка Евгений Бунимович. "Мы настаиваем на том, чтобы такие комнаты находились только на первом этаже. Уважаемые родители, проведите досуг вместе со своими детьми, что же вы их бросаете? Это опасно в самом разном плане, не только в пожарном отношении. Мы будем уделять этому больше внимания, жёстче относиться к этому и принимать меры", - сказал Бунимович, заявив, что также намерен выступать с инициативой об установлении нормативов для сотрудников детских комнат, у которых должна быть медкнижка и разрешение на работу с детьми.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Детский омбудсмен Москвы призвал родителей не бросать детей в игровых комнатах ТЦ
26 апреля 2018 г.
Детский омбудсмен Москвы призвал родителей не бросать детей в игровых комнатах ТЦ
Уполномоченный по правам ребенка пообещал добиться размещения игровых комнат только на первых этажах ТЦ. Также внимание будет уделяться детской безопасности в интернете: 60% родителей не знают, чем занимаются их дети в сети.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
27.04.2018   11:21
6
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 27 апреля 2018 г. // Последняя новость 10:36
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>