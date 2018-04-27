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Москвичам пообещали теплое лето в нынешнем году
27 апреля 2018 г. | Время публикации 15:37
Рубрики: Погода  
 
Роман Вильфанд | © РИА Новости / Владимир Трефилов
Гидрометцентр прогнозирует теплое лето в столице в 2018 году. Как сообщил журналистам глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, слова которого приводит агентство "Москва", летняя температура в Москве и в России в целом ожидается около или выше нормы.

"Средняя месячная температура в Москве в июне ожидается 18,5 градусов. А вот среднее количество осадков - 94 миллиметра. Июнь - это самый дождливый месяц года. Июль - 16,7 градусов, количество осадков - 74 миллиметра. В августе средняя температура - 16 градусов, 75-76 миллиметров - норма осадков", - сказал он. А вода в столичных водоемах уже к середине июня прогреется до 21 градуса.

"Открытие купального сезона зависит от человека: я с удовольствием купаюсь при температуре 18-19 градусов, многие - начиная с температуры 22-23. В середине июня у нас будет уже температура, по нашим оценкам, 20-21 градус, в конце мая - 18-19 градусов", - заявил Вильфанд.

Он также подтвердил, что летнее тепло придет в Москву и область в начале мая. "По-настоящему летняя погода ожидается с 1 мая. Фон давления будет несколько повышен, облачность переменная, ночные температуры - плюс 7-9, дневные - от 20 до 25 градусов. Но мне хотелось бы обратить внимание - когда мы говорим о летней погоде, происходят взрывные процессы, не исключены кратковременные, но интенсивные ливни, грозы. Но прогнозировать сейчас период их возникновения невозможно", - заявил синоптик.
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