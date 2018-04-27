Москвичам пообещали теплое лето в нынешнем году

27 апреля 2018 г. Июньскую жару пообещали москвичам в первые майские выходные

С 29 апреля температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет максимума 2 мая, когда дневная температура достигнет плюс 23 — плюс 24 градусов. В то же время не исключены кратковременные дожди.