Референдум по вопросу закрытия свалки "Ядрово" состоится в июне

24 апреля 2018 г. В Волоколамске в пику районной администрации разрешили 8 акций против полигона "Ядрово"

Планируются пикеты и два митинга на площади у здания администрации. Акции пройдут 26, 27, 28, 29 и 30 апреля, а также 2, 3 и 4 мая. По словам мэра Волоколамска, районные власти требовали запретить мероприятия.