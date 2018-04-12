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Референдум по вопросу закрытия свалки "Ядрово" состоится в июне
27 апреля 2018 г. | Время публикации 08:35
Рубрики: Экология  
 
© РИА Новости / Максим Блинов
Совет депутатов городского поселения Волоколамск установил дату проведения местного референдума по вопросу закрытия мусорного полигона "Ядрово" и утвердил формулировку вопроса. Как сообщил "Интерфаксу" глава городского поселения Петр Лазарев, референдум назначен на 17 июня.

По словам Лазарева, на референдум будет вынесено два вопроса: "Согласны ли вы с закрытием полигона твердых коммунальных отходов "Ядрово"?" и "Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твердых коммунальных отходов "Ядрово"?". Решение совета депутатов Волоколамска будет опубликовано 27 апреля в местной газете, а власти Волоколамска разработают "дорожную карту" по подготовке к проведению местного референдума.

"Еще никто не делал эту работу. Это вопрос для нас новый, и мы делаем первые робкие шаги", - добавил он, уточнив, что выступал за перенос референдума на сентябрь 2018 года, одновременно с избранием губернатора Подмосковья: это дало бы возможность лучше подготовиться к референдуму. Однако к его мнению не прислушались.

Ранее сообщалось, что в Волоколамске 26, 27, 28, 29, 30 апреля, а также 2, 3 и 4 мая пройдут акции против мусорного полигона "Ядрово", согласованные городской администрацией. Сам Лазарев рассказывал об угрозах со стороны "высокопоставленных областных чиновников" и "криминальных личностей" из-за того, что он разрешает митинги против "Ядрово". По словам мэра, ему обещали проблемы, если он не прекратит поддерживать протесты.

4 апреля в администрации Волоколамска прошли обыски, изымались документы, касавшиеся оборудования водозаборных узлов. 13 апреля обыски прошли дома у Лазарева. Сам он рассказывал, что они были связаны с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере, при этом правоохранители ничего не изъяли.

12 апреля обыски прошли в редакции газеты "Волоколамская неделя". Правоохранителей интересовала причастность издания к местному активисту, организатору митингов против свалки Артему Любимову, незаконно получившему 15 суток ареста за "неповиновение полиции". Обыски также проходили у бизнесмена из списка Forbes Рустема Терегулова, владеющего гоночной трассой Moscow Raceway - Любимов указывал ее как место своей работы.

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