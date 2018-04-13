Одиночные пикеты против "Ядрово" попытались отменить под предлогом ярмарок

27 апреля 2018 г. Референдум по вопросу закрытия свалки "Ядрово" состоится в июне

На референдум будут вынесены вопросы о закрытии полигона "Ядрово" и ликвидации его негативного воздействия. Сам референдум пройдет 17 июня, хотя ранее предлагалось провести его одновременно с выборами главы Подмосковья.