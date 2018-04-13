Одиночные пикеты против "Ядрово" попытались отменить под предлогом ярмарок

Мэр Волоколамска Петр Лазарев согласовал несколько одиночных пикетов на площади перед районной администрацией против полигона "Ядрово", несмотря на то, что исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев письменно просил его этого не делать из-за запланированных ярмарок. Об этом сообщает Новая газета
.
Лазарев напомнил, что мэрия города согласовала несколько пикетов
с 26 по 30 апреля и со 2 по 4 мая, однако до этого он получил письмо от исполняющего обязанности главы Волоколамского района Андрея Вихарева. В письме было сказано, что с 23 апреля по 27 мая на центральной площади запланировано проведение тематических ярмарок.
"Если честно, эти ярмарки уже всех замучили в Волоколамске. Сколько можно их проводить? А прикрываться этими ярмарками - ну, это вообще не солидно", — сказал Лазарев. По его словам, местные жители давно почти не ходят на эти ярмарки, а само их проведение нецелесообразно. "О каких ярмарках может идти речь, когда все время идут выбросы свалочного газа? Как вы себе это представляете? А там торгуют и продуктами, и одеждой, и это все может на них оседать. Это нормально? Одной рукой вводить чрезвычайное положение, а другой — эти ярмарки, которые длятся месяцами?" — заявил Лазарев. Он добавил, что на ярмарках выставляются в основном торговцы из других регионов. "Они наши деньги вывозят из города, из района, не платя ни налогов здесь, ничего. Это мнение не мое, это мнение наших частных предпринимателей", - отметил мэр.
Ранее Лазарев рассказывал об угрозах со стороны "высокопоставленных областных чиновников" и "криминальных личностей" из-за того, что он разрешает митинги против "Ядрово". По словам мэра, ему обещали проблемы, если он не прекратит поддерживать протесты. 4 апреля прошли обыски в администрации Волоколамска, а 13 апреля - дома у Лазарева
. Сам он рассказывал, что они были связаны с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере, при этом правоохранители ничего не изъяли.
Между тем на 17 июня назначен референдум
, на который будет вынесено два вопроса: "Согласны ли вы с закрытием полигона твердых коммунальных отходов "Ядрово"?" и "Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твердых коммунальных отходов "Ядрово"?". Решение совета депутатов Волоколамска будет опубликовано 27 апреля в местной газете, а власти Волоколамска разработают "дорожную карту" по подготовке к проведению местного референдума.