NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
27
апреля
pda
Поиск
Архив

После жалоб Серпуховского района президенту у его замов прошли обыски
27 апреля 2018 г. | Время публикации 18:35 | Последние изменения 19:43
Рубрики: Общество  
 
OKA FM / YouTube
Сотрудники правоохранительных органов при участии ФСБ провели обыски у двух заместителей главы Серпуховского района Московской области Ирины Филатовой и Марины Атаманюк. В пресс-службе районной администрации РИА "Новости" сообщили, что силовики отказывались отвечать на вопрос о цели обысков.

По словам собеседника агентства, правоохранители "перерыли все дома", осматривали "даже подушки". "Пришло семь человек сразу, пришли рано, около шести утра, всех разбудили. Искали-искали, весь дом перерыли, ничего не нашли", - рассказал сотрудник пресс-службы. Марину Атаманюк после обысков вызвали в ФСБ.

Глава Серпуховского района Александр Шестун сообщил "МБХ медиа", что обыски у Атаманюк и Филатовой связаны с уголовными делами о краже 500 тысяч рублей и о махинациях с земельным участком. Источник РБК в ГУ МВД по Московской области подтвердил, что заместителей главы района проверяют на причастность к мошенническим действиям, связанным с хищением земельных участков.

По его словам, в следственном управлении подмосковной полиции возбуждено уголовное дело. Эту информацию изданию также подтвердил источник, знакомый с ходом расследования. Начальник пресс-службы администрации Серпуховского района Дмитрий Староверов добавил, что обыски также прошли у сына Атаманюк, директора парк-отеля "Дракино" Ольги Казаковой и в конно-спортивном клубе "Пегас". По его словам, в парк-отеле и клубе был уже третий обыск за две недели.

"Что искали - не говорили. У Казаковой были сразу семь человек и обыскивали все вплоть до собачьей будки и подушек, даже колодец, но ничего не изъяли и уехали восвояси. Кроме представившихся сотрудников ФСБ была замечена машина ОБЭП по городу Серпухов. По словам сотрудников, их интересовала тема водозаборного узла, который был построен десять лет назад в поселке Большевик", - сказал Староверов.

В начале апреля обыски проходили в администрации Серпуховского района. По неофициальным данным, следственные действия были связаны с земельными махинациями и отмыванием денег через подставной фонд. Шестун рассказывал, что силовиков интересовали постановления по земле за 2008, 2009 и 2011 годы. Правоохранители также изъяли документы по ЖКХ, спорту и благотворительности и проверяли кадровый состав на наличие "мертвых душ".

Шестун считает следственные действия давлением на него из-за того, что он выступает против преобразования Серпуховского района в городской округ и ввоза московского мусора на местный полигон "Лесная", а также собирается участвовать в прямых выборах в своем районе осенью. Чиновник записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказал о шантаже и угрозах со стороны высокопоставленных чиновников. В частности, от начальника управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина, начальника Управления "К" ФСБ Ивана Ткачева и главы администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова.

Шестун также обнародовал аудиозаписи разговоров, во время которых собеседники утверждают, что чиновника "переедут катком", если он не подаст в отставку, и будут преследовать по сфабрикованным уголовным делам. По словам главы района, ему также угрожают конфискацией дома, который якобы построен на землях лесного фонда. В Кремле пообещали изучить запись, но никакой реакции пока не последовало. Шестун готовит заявление в Следственный комитет, правда, не слишком надеется на результат.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В Кремле пообещали изучить видеообращение главы Серпуховского района, которого грозят "переехать катком"
20 апреля 2018 г.
В Кремле пообещали изучить видеообращение главы Серпуховского района, которого грозят "переехать катком"
Пресс-секретарь президента сказал, что знает о видеообращении Александра Шестуна из СМИ, но времени ознакомиться с ним пока не было. Шестун рассказал, что его обещают "переехать катком", если он не подаст в отставку.
19 апреля 2018 г.
9 апреля 2018 г.
5 апреля 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
27.04.2018   22:46
2
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 27 апреля 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>