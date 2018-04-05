После жалоб Серпуховского района президенту у его замов прошли обыски

20 апреля 2018 г. В Кремле пообещали изучить видеообращение главы Серпуховского района, которого грозят "переехать катком"

Пресс-секретарь президента сказал, что знает о видеообращении Александра Шестуна из СМИ, но времени ознакомиться с ним пока не было. Шестун рассказал, что его обещают "переехать катком", если он не подаст в отставку.