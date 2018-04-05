После жалоб Серпуховского района президенту у его замов прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов при участии ФСБ провели обыски у двух заместителей главы Серпуховского района Московской области Ирины Филатовой и Марины Атаманюк. В пресс-службе районной администрации РИА "Новости"
сообщили, что силовики отказывались отвечать на вопрос о цели обысков.
По словам собеседника агентства, правоохранители "перерыли все дома", осматривали "даже подушки". "Пришло семь человек сразу, пришли рано, около шести утра, всех разбудили. Искали-искали, весь дом перерыли, ничего не нашли", - рассказал сотрудник пресс-службы. Марину Атаманюк после обысков вызвали в ФСБ.
Глава Серпуховского района Александр Шестун сообщил "МБХ медиа"
, что обыски у Атаманюк и Филатовой связаны с уголовными делами о краже 500 тысяч рублей и о махинациях с земельным участком. Источник РБК
в ГУ МВД по Московской области подтвердил, что заместителей главы района проверяют на причастность к мошенническим действиям, связанным с хищением земельных участков.
По его словам, в следственном управлении подмосковной полиции возбуждено уголовное дело. Эту информацию изданию также подтвердил источник, знакомый с ходом расследования. Начальник пресс-службы администрации Серпуховского района Дмитрий Староверов добавил, что обыски также прошли у сына Атаманюк, директора парк-отеля "Дракино" Ольги Казаковой и в конно-спортивном клубе "Пегас". По его словам, в парк-отеле и клубе был уже третий обыск за две недели.
"Что искали - не говорили. У Казаковой были сразу семь человек и обыскивали все вплоть до собачьей будки и подушек, даже колодец, но ничего не изъяли и уехали восвояси. Кроме представившихся сотрудников ФСБ была замечена машина ОБЭП по городу Серпухов. По словам сотрудников, их интересовала тема водозаборного узла, который был построен десять лет назад в поселке Большевик", - сказал Староверов.
В начале апреля обыски проходили в администрации Серпуховского района. По неофициальным данным, следственные действия были связаны с земельными махинациями и отмыванием денег через подставной фонд. Шестун рассказывал, что силовиков интересовали постановления по земле за 2008, 2009 и 2011 годы. Правоохранители также изъяли документы по ЖКХ, спорту и благотворительности и проверяли кадровый состав на наличие "мертвых душ".
Шестун считает следственные действия давлением на него из-за того, что он выступает против преобразования Серпуховского района в городской округ и ввоза московского мусора на местный полигон "Лесная", а также собирается участвовать в прямых выборах в своем районе осенью. Чиновник записал видеообращение к президенту
России Владимиру Путину, в котором рассказал о шантаже и угрозах со стороны высокопоставленных чиновников. В частности, от начальника управления администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина, начальника Управления "К" ФСБ Ивана Ткачева и главы администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова.
Шестун также обнародовал аудиозаписи разговоров, во время которых собеседники утверждают, что чиновника "переедут катком", если он не подаст в отставку, и будут преследовать по сфабрикованным уголовным делам. По словам главы района, ему также угрожают конфискацией дома, который якобы построен на землях лесного фонда. В Кремле пообещали изучить
запись, но никакой реакции пока не последовало. Шестун готовит заявление в Следственный комитет, правда, не слишком надеется на результат.