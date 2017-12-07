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Москва встала в 8-балльных пробках из-за детских новогодних елок
27 декабря 2017 г. | Время публикации 15:26 | Последние изменения 17:11
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов днем 27 декабря. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки". Согласно интерактивной карте, самые большие затруднения наблюдаются на северо-западе и северо-востоке МКАД по внешней стороне, а также на северо-западе и юго-востоке по внутренней стороне магистрали. Автомобили практически не двигаются на Бульварном и Третьем транспортном кольце. Движение также затруднено на внешней стороне Садового кольца.

В пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения ТАСС пояснили, что движение в городе затруднено в том числе в связи с проведением детских новогодних елок. В Москву прибыли более 3,5 тысяч детей из разных регионов России, которых перевозят колоннами автобусов в сопровождении ГИБДД. Колоннам будет отдаваться приоритет в движении. Кроме того, в течение дня возможны осадки в виде снега, а также образование гололедицы, что также может отразиться на дорожной обстановке.

Чтобы заранее спланировать свою поездку, ЦОДД рекомендует москвичам пользоваться общественным транспортом в течение всего дня. Автомобилистам же советуют выезжать из города по вылетным магистралям до 15 часов или после окончания вечернего часа пик - после 20 часов. При ухудшении погодных условий рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких перестроений и маневров.

Напомним, до 28 декабря в городе ожидается пик пробок, а начиная с 29 декабря количество автомобилей пойдет на спад. 29-30 декабря на дорогах не должно быть коллапса. 31 декабря на дорогах должно быть свободно, но будут локальные затруднения у крупных торговых центров.
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