

Москва встала в 8-балльных пробках из-за детских новогодних елок Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



В пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения ТАСС пояснили, что движение в городе затруднено в том числе в связи с проведением детских новогодних елок. В Москву прибыли более 3,5 тысяч детей из разных регионов России, которых перевозят колоннами автобусов в сопровождении ГИБДД. Колоннам будет отдаваться приоритет в движении. Кроме того, в течение дня возможны осадки в виде снега, а также образование гололедицы, что также может отразиться на дорожной обстановке.



Чтобы заранее спланировать свою поездку, ЦОДД рекомендует москвичам пользоваться общественным транспортом в течение всего дня. Автомобилистам же советуют выезжать из города по вылетным магистралям до 15 часов или после окончания вечернего часа пик - после 20 часов. При ухудшении погодных условий рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких перестроений и маневров.



Напомним, до 28 декабря в городе ожидается пик пробок, а начиная с 29 декабря количество автомобилей Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов днем 27 декабря. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" . Согласно интерактивной карте, самые большие затруднения наблюдаются на северо-западе и северо-востоке МКАД по внешней стороне, а также на северо-западе и юго-востоке по внутренней стороне магистрали. Автомобили практически не двигаются на Бульварном и Третьем транспортном кольце. Движение также затруднено на внешней стороне Садового кольца.В пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения ТАСС пояснили, что движение в городе затруднено в том числе в связи с проведением детских новогодних елок. В Москву прибыли более 3,5 тысяч детей из разных регионов России, которых перевозят колоннами автобусов в сопровождении ГИБДД. Колоннам будет отдаваться приоритет в движении. Кроме того, в течение дня возможны осадки в виде снега, а также образование гололедицы, что также может отразиться на дорожной обстановке.Чтобы заранее спланировать свою поездку, ЦОДД рекомендует москвичам пользоваться общественным транспортом в течение всего дня. Автомобилистам же советуют выезжать из города по вылетным магистралям до 15 часов или после окончания вечернего часа пик - после 20 часов. При ухудшении погодных условий рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких перестроений и маневров.Напомним, до 28 декабря в городе ожидается пик пробок, а начиная с 29 декабря количество автомобилей пойдет на спад . 29-30 декабря на дорогах не должно быть коллапса. 31 декабря на дорогах должно быть свободно, но будут локальные затруднения у крупных торговых центров.



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После 15 декабря количество автомобилей в городе начнет увеличиваться. Основной пик трафика придется на 25-28 декабря, а с 29 декабря количество автомобилей пойдет на спад. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2015-2016 годах.



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 27.12.2017 17:30 8 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00