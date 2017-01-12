"Ростех": Подмосковью нужно минимум восемь заводов для сжигания мусора

Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов считает, что Подмосковью нужно еще как минимум четыре мусоросжигательных завода помимо четырех, запланированных ранее, чтобы столичный регион смог уйти от складирования отходов на полигонах. Об этом он заявил в интервью "Коммерсанту"
.
"Столичный регион вырабатывает где-то 1/6 часть всего мусора по нашей стране, примерно 11 миллионов тонн ежегодно. Чтобы уничтожить мусор полностью, нужно построить в области еще минимум четыре завода - и тогда мы приблизимся к нулевому захоронению", - сказал Чемезов. По его словам, по доле складируемого на полигонах мусора Россия находится на уровне африканских государств: из ежегодных 60 миллионов тонн мусора уничтожается и перерабатывается всего около 10%, все остальное закапывается.
"А, например, Швейцария ни грамма не закапывает в землю, они все перерабатывают, а все, что невозможно переработать, сжигают. Вот эти мусоросжигательные заводы, которые в Швейцарии создали с помощью швейцарско-японских технологий, мы и взяли за основу. Мы провели большую работу, проанализировали влияние на экологию, возможные объемы переработки, и пришли к выводу, что эти технологии самые качественные, дают минимальный выброс в атмосферу. На уровне выхлопов от современного автомобиля", - добавил чиновник, выразив сомнение в объективности подхода "некоторых так называемых борцов за экологию, особенно зарубежных".
"Они предпочли бы, чтобы мы продолжали закапывать мусор в землю, нежели поддержать проект, который нацелен на изменение ситуации в стране. Люди будут продолжать дышать, пить воду, которая течет рядом с этими свалками. Это их не интересует", - заявил Чемезов, пояснив, что раздельный сбор и стопроцентная переработка мусора "разбиваются о реалии нашего мира": кроме четырех различных ящиков во дворе каждому из жильцов нужно иметь четыре корзины для раздельного сбора в доме и дисциплинированно делить все отходы. Чиновник напомнил, что система раздельного сбора начнет применяться по всей России уже с 2018 года и призвана реализовать комплексную систему обращения с отходами, которая включает в себя раздельный сбор на уровне жителей, сортировочные центры, вторичную переработку и переработку в энергию и сырье.
Четыре подмосковных завода по термической переработке мусора в энергию - часть новой комплексной системы по обращению с отходами в Московской области. Она предполагает, что в 2018 году Подмосковье перейдет на раздельный сбор мусора, к 2019 году введет в эксплуатацию новые мусороперерабатывающие заводы, которые смогут утилизировать около 2,8 миллиона тонн мусора в год, или чуть менее 30% годового объема Московской агломерации. Все остальные отходы предстоит сортировать и использовать вторично, чтобы постепенно снижать объем вывозимого на подмосковные полигоны мусора.
В январе этого года Гринпис России сообщил, что к 2021 году в Подмосковье собираются построить четыре мусоросжигательных завода
в рамках проекта "Чистая страна". В июне президент Владимир Путин подтвердил это во время прямой линии, заявив, что строить заводы будет государственная корпорация "Ростех", а технологии будут "хорошие, японские".
Между тем экоактивисты сомневаются в безопасности и законности мер, предложенных правительством региона. Уже через пять дней после прямой линии стало известно, что конкурс на строительство заводов в Подмосковье выиграла компания, принадлежащая ООО "РТ-Инвест финанс", в капитале которой присутствует "Ростех". Высокопоставленные источники СМИ в подмосковном правительстве предположили, что ситуация в Балашихе могла быть специально вынесена на федеральный уровень ради "пиара"
мусоросжигательных заводов. Жители Подмосковья уже неоднократно проводили митинги против строительства, отмечая, что сжигание вредно и опасно, а мусор требует раздельного сбора, сортировки и дальнейшей глубокой переработки.
Председатель экспертного совета при комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Чумаков отмечал, что в случае запуска заводов москвичей ждет кислородное голодание
. Экологи Гринписа считают, что открытие заводов не поможет существенно снизить объемы захоронения отходов. Кроме того, заводы загрязняют воздух опасными химикатами и токсичной золой, уничтожая тысячи тонн сырья, которое можно переработать и использовать повторно. А сам конкурс по строительству заводов проводился в интересах единственной фирмы
без опыта строительства и работы с отходами. Незаконным было и предоставление участков строительства.