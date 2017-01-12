"Ростех": Подмосковью нужно минимум восемь заводов для сжигания мусора

23 июня 2017 г. В спешном закрытии свалки в Балашихе усмотрели пиар критикуемых мусоросжигательных заводов

По мнению источников РБК, власти рассчитывают, что протесты против мусоросжигательных заводов утихнут на фоне широко озвученных проблем в Балашихе, и люди поймут, что такие заводы - "меньшее из зол".