Бывший директор кондитерской фабрики "Меньшевик" в Люблино устроил стрельбу, один человек убит Рубрики: Происшествия

© РИА Новости / Евгений Одиноков



"В 9:13 на улице Иловайская, дом 20, корпус 1, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. Один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов. Пострадавший скончался. Полицейские предпринимают меры к задержанию подозреваемого в стрельбе", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.



По предварительным данным, стрельбу открыл бывший директор фабрики Илья Аверьянов, когда на территорию прибыли судебные приставы и представители взыскателя "для проведения исполнительных действий, в том числе, описи имущества", рассказал источник "Интерфакса".



В какой-то момент Аверьянов выхватил ружье "Сайга" и несколько раз выстрелил в посетителей. "В результате от полученных ранений погиб на месте некто Алексей Костиков. Сейчас выясняются другие его персональные данные", - сказал источник. По данным Следственного комитета, в перестрелке погиб охранник фабрики.



Как передает



В управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве сообщили, что судебные приставы в момент стрельбы находились в других помещениях фабрики "Меньшевик" и не пострадали. "Сегодня утром на фабрику прибыли судебные приставы для проведения исполнительных действий. Когда они услышали рядом звуки стрельбы, забаррикадировали помещение, обеспечивая безопасность понятых. Никто из них не пострадал", - сказал представитель ведомства.



Стрелявший забаррикадировался в здании и не пускал сотрудников правоохранительных органов. Сообщалось, что внутри могут находиться заложники, но официальный представитель ГУ МВД по Москве Юрий Титов опроверг эту информацию.



На место прибыли глава столичной полиции Олег Баранов, следственно-оперативная группа, СОБР и ОМОН. Территория фабрики оцеплена, готовится операция по задержанию стрелка. Полиции не удается установить с ним связь, требований от него не поступало.



"В настоящее время подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании", - сообщила



Радиостанции



"Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом - с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону", - рассказал он. Согласно



Нынешние и бывшие сотрудники фабрики на интернет-форумах жалуются на несвоевременную выдачу зарплаты, нарушения условий труда, сломанную технику. В одном из сообщений говорится, что работники готовят заявление в прокуратуру с требованием привлечь Илью Аверьяновак уголовной ответственности. Один человек погиб, по меньшей мере двое получили ранения после стрельбы на кондитерской фабрике "Меньшевик" на Иловайской улице в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. ТАСС сообщает о трех пострадавших в стрельбе. В столичной полиции подтвердили факт стрельбы, сообщает РИА "Новости" "В 9:13 на улице Иловайская, дом 20, корпус 1, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. Один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов. Пострадавший скончался. Полицейские предпринимают меры к задержанию подозреваемого в стрельбе", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.По предварительным данным, стрельбу открыл бывший директор фабрики Илья Аверьянов, когда на территорию прибыли судебные приставы и представители взыскателя "для проведения исполнительных действий, в том числе, описи имущества", рассказал источник "Интерфакса".В какой-то момент Аверьянов выхватил ружье "Сайга" и несколько раз выстрелил в посетителей. "В результате от полученных ранений погиб на месте некто Алексей Костиков. Сейчас выясняются другие его персональные данные", - сказал источник. По данным Следственного комитета, в перестрелке погиб охранник фабрики.Как передает РЕН ТВ , в момент стрельбы на фабрике находился судебный пристав с исполнительным листом, выданным арбитражным судом по заявлению ООО "Денэм холл" о взыскании долга в размере более 3 миллионов рублей.В управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве сообщили, что судебные приставы в момент стрельбы находились в других помещениях фабрики "Меньшевик" и не пострадали. "Сегодня утром на фабрику прибыли судебные приставы для проведения исполнительных действий. Когда они услышали рядом звуки стрельбы, забаррикадировали помещение, обеспечивая безопасность понятых. Никто из них не пострадал", - сказал представитель ведомства.Стрелявший забаррикадировался в здании и не пускал сотрудников правоохранительных органов. Сообщалось, что внутри могут находиться заложники, но официальный представитель ГУ МВД по Москве Юрий Титов опроверг эту информацию.На место прибыли глава столичной полиции Олег Баранов, следственно-оперативная группа, СОБР и ОМОН. Территория фабрики оцеплена, готовится операция по задержанию стрелка. Полиции не удается установить с ним связь, требований от него не поступало."В настоящее время подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании", - сообщила агентству "Москва" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по городу Юлия Иванова. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.Радиостанции Business FM удалось связаться с Аверьяновым по телефону. "У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются", - заявил он. Аверьянов пояснил, что отъемом недвижимости занимается некая "осетинская банда во главе с двумя прокурорами"."Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом - с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону", - рассказал он. Согласно базе дел Арбитражного суда Москвы, 18 января должно рассматриваться заявление некого Шамсутдина Раджабова о банкротстве фабрики "Меньшевик". Суд обязал представителей фабрики прибыть на заседание и предоставить устав и другие документы.Нынешние и бывшие сотрудники фабрики на интернет-форумах жалуются на несвоевременную выдачу зарплаты, нарушения условий труда, сломанную технику. В одном из сообщений говорится, что работники готовят заявление в прокуратуру с требованием привлечь Илью Аверьяновак уголовной ответственности.



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