Спецподразделения вошли на фабрику, где произошла стрельба, но найти стрелка пока не могут Рубрики: Криминал

© РИА Новости / Евгения Новоженина © РИА Новости / Евгения Новоженина



По словам Титова, заложников на фабрике нет, точное местонахождение стрелявшего не установлено. Он может скрываться на территории предприятия, добавил представитель полиции. Ранее сообщалось, что бывший директор фабрики Илья Аверьянов передвигается по зданию и активно сопротивляется задержанию. На месте работает следственно-оперативная группа.



По данным осведомленного источника агентства, из здания выведены два человека. Он отметил, что поиски стрелявшего осложняются из-за большой площади помещений. Постояльцы соседнего Центра социальной адаптации имени Глинки рассказали ТАСС, что при стрельбе из окон фабрики "Меньшевик" стали выпрыгивать люди.



"На территории фабрики начались выстрелы, среди людей началась паника. Некоторые стали выпрыгивать со второго этажа здания фабрики", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, несколько человек не могут попасть в социальный центр из-за выставленного оцепления.



Прокурор Москвы Владимир Чуриков взял под личный контроль ситуацию на фабрике "Меньшевик". Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире радиостанции



Предпринимателю отказывали в возбуждении уголовного дела, он обращался в прокуратуру, а надзорное ведомство, "чтобы соблюсти его законные интересы", отправляло эти материалы на дополнительные проверки "в те же самые правоохранительные органы". Ранее в телефонном разговоре с Business FM бывший директор фабрики заявил, что против него действует "осетинская банда во главе с двумя прокурорами", которые якобы занимаются отъемом недвижимости.



По мнению Куренного, Аверьянов обвинил в своих бедах прокурора, потому что его фамилия "была у него перед глазами". Представитель прокуратуры пояснил, что на обращения Аверьянова отвечал заместитель прокурора Юго-Восточного округа Москвы Сослан Дударов. "Эти материалы человек перед собой видел. И ровно недавно он получил очередной ответ, что "ваше обращение рассмотрено". Эта фамилия была у него перед глазами", - сказал Куренной.



"Меньшевик" подавал в суд пять исков против судебных приставов



Фабрика "Меньшевик" с конца 2016 года подала пять исков в суд против Даниловского отделения судебных приставов по Москве и против конкретных приставов учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Кроме того, в производстве Арбитражного суда Москвы находится иск о банкротстве "Меньшевика" от физического лица, Шамсутдина Раджабова.



Заседание по этому делу назначено на 18 января, суд должен будет определить обоснованность иска о банкротстве. Согласно данным СПАРК, в отношении кондитерской фабрики заведено девять текущих производств, общая задолженность по которым составляет около 4,4 миллиона рублей. Завершено 36 производств на сумму 62,77 миллиона рублей. Сейчас, основными владельцами компании являются Людмила Невзгодина и Нина Яковлева.



Бывший директор фабрики Илья Аверьянов заявил журналистам, что его "разорили", а предприятие отобрали "по поддельным документам". Утром в среду у него возник конфликт с нынешним руководством фабрики, в результате Аверьянов открыл огонь из ружья, смертельно ранив охранника. Свои действия директор назвал самообороной. Ранее сообщалось также о двух раненых, но официальный представитель полиции Юрий Титов уточнил, что информации о пострадавших нет. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Полиция и Росгвардия принимают меры к задержанию бывшего владельца кондитерской фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы, устроившего стрельбу утром 27 декабря. Об этом сообщил представитель столичного главка полиции Юрий Титов. Спецподразделения вошли в здание, ведется зачистка территории, передает "Интерфакс" По словам Титова, заложников на фабрике нет, точное местонахождение стрелявшего не установлено. Он может скрываться на территории предприятия, добавил представитель полиции. Ранее сообщалось, что бывший директор фабрики Илья Аверьянов передвигается по зданию и активно сопротивляется задержанию. На месте работает следственно-оперативная группа.По данным осведомленного источника агентства, из здания выведены два человека. Он отметил, что поиски стрелявшего осложняются из-за большой площади помещений. Постояльцы соседнего Центра социальной адаптации имени Глинки рассказали ТАСС, что при стрельбе из окон фабрики "Меньшевик" стали выпрыгивать люди."На территории фабрики начались выстрелы, среди людей началась паника. Некоторые стали выпрыгивать со второго этажа здания фабрики", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, несколько человек не могут попасть в социальный центр из-за выставленного оцепления.Прокурор Москвы Владимир Чуриков взял под личный контроль ситуацию на фабрике "Меньшевик". Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире радиостанции "Говорит Москва" . По его словам, Аверьянов неоднократно писал заявления в правоохранительные органы о том, что "против него совершаются мошеннические действия, чтобы отнять у него бизнес".Предпринимателю отказывали в возбуждении уголовного дела, он обращался в прокуратуру, а надзорное ведомство, "чтобы соблюсти его законные интересы", отправляло эти материалы на дополнительные проверки "в те же самые правоохранительные органы". Ранее в телефонном разговоре с Business FM бывший директор фабрики заявил, что против него действует "осетинская банда во главе с двумя прокурорами", которые якобы занимаются отъемом недвижимости.По мнению Куренного, Аверьянов обвинил в своих бедах прокурора, потому что его фамилия "была у него перед глазами". Представитель прокуратуры пояснил, что на обращения Аверьянова отвечал заместитель прокурора Юго-Восточного округа Москвы Сослан Дударов. "Эти материалы человек перед собой видел. И ровно недавно он получил очередной ответ, что "ваше обращение рассмотрено". Эта фамилия была у него перед глазами", - сказал Куренной.Фабрика "Меньшевик" с конца 2016 года подала пять исков в суд против Даниловского отделения судебных приставов по Москве и против конкретных приставов учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Кроме того, в производстве Арбитражного суда Москвы находится иск о банкротстве "Меньшевика" от физического лица, Шамсутдина Раджабова.Заседание по этому делу назначено на 18 января, суд должен будет определить обоснованность иска о банкротстве. Согласно данным СПАРК, в отношении кондитерской фабрики заведено девять текущих производств, общая задолженность по которым составляет около 4,4 миллиона рублей. Завершено 36 производств на сумму 62,77 миллиона рублей. Сейчас, основными владельцами компании являются Людмила Невзгодина и Нина Яковлева.Бывший директор фабрики Илья Аверьянов заявил журналистам, что его "разорили", а предприятие отобрали "по поддельным документам". Утром в среду у него возник конфликт с нынешним руководством фабрики, в результате Аверьянов открыл огонь из ружья, смертельно ранив охранника. Свои действия директор назвал самообороной. Ранее сообщалось также о двух раненых, но официальный представитель полиции Юрий Титов уточнил, что информации о пострадавших нет. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 27 декабря 2017 г. Бывший директор кондитерской фабрики "Меньшевик" в Люблино устроил стрельбу, один человек убит

Стрельба произошла на территории фабрики на Иловайской улице. По предварительным данным, ее открыл бывший собственник фабрики из-за имущественного спора. Погиб охранник, как минимум два человека получили ранения.

