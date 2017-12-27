ФССП: кондитерская фабрика, экс-директор которой устроил стрельбу, - хронический должник

27 декабря 2017 г. Спецподразделения вошли на фабрику, где произошла стрельба, но найти стрелка пока не могут

Полиция и Росгвардия принимают меры к задержанию бывшего владельца кондитерской фабрики "Меньшевик". Из здания вывели двух человек. По словам очевидцев, во время стрельбы люди прыгали из окон. В прокуратуре рассказали, что директор безрезультатно жаловался на мошеннические действия.