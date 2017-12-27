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ФССП: кондитерская фабрика, экс-директор которой устроил стрельбу, - хронический должник
27 декабря 2017 г. | Время публикации 14:43 | Последние изменения 17:34
Рубрики: Криминал  
 
Reuters
В отношении кондитерской фабрики "Меньшевик", где ранее произошла перестрелка со смертельным исходом, возбуждено почти 40 исполнительных производств о взыскании различных задолженностей на несколько миллионов рублей. Такие сведения содержатся в банке данных должников Федеральной службы судебных приставов.

Из 37 исполнительных производств 16 приходятся на 2015 год, 10 - на 2016 год и шесть - на текущий год. Предметом исполнения являются взыскание налогов, страховые взносы и штрафы по ним, а также другие виды задолженностей. Суммы непогашенных задолженностей варьируются от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей, наибольшая из которых - по исполнительному листу от 29 мая 2015 года - составляет почти 3 миллиона 340 тысяч рублей плюс исполнительский сбор на сумму около 234 тысяч рублей.

Утром 27 декабря бывший собственник фабрики на улице Иловайская Илья Аверьянов вступил с нынешним руководством фабрики в словесный конфликт, достал оружие и произвел несколько выстрелов, смертельно ранив охранника. Стрелок скрывается от полиции на территории предприятия и оказывает активное сопротивление задержанию. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)".

В свою очередь, фабрика "Меньшевик" с конца 2016 года подала пять исков в суд против Даниловского отделения судебных приставов по Москве и против конкретных приставов учреждения. Кроме того, в производстве Арбитражного суда Москвы находится иск о банкротстве "Меньшевика" от некоего Шамсутдина Раджабова. Заседание по этому делу назначено на 18 января, суд должен будет определить обоснованность иска о банкротстве. Бывший директор фабрики Илья Аверьянов заявил журналистам, что его "разорили", а предприятие отобрали "по поддельным документам".
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