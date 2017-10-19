

Работу наземного транспорта продлят в новогоднюю и рождественскую ночь Рубрики: Общественный транспорт

Global Look Press



Столичная подземка и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь. Интервалы движения поездов составят от 3,5 до 15 минут. В рождественскую ночь на 7 января работу метро и МЦК продлят до 02:00. Также сообщалось, что в связи с концертом на Красной площади выход в город со станции "Охотный ряд" до 3:00 будет осуществляться только по специальным пропускам, для выхода рекомендуется пользоваться станциями "Китай-город", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Новокузнецкая". Впоследствии эту информацию опровергли в руководстве столичного метрополитена.



Кроме того, в новогоднюю ночь будут работать 168 наиболее востребованных маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. По 98 маршрутам транспорт закончит развозить пассажиров в 03:30, а еще по 59 работа продолжится в круглосуточном режиме. Режим работы автобусов, троллейбусов и трамваев продлят также в рождественскую ночь: до 03:00 они будут курсировать по 163 маршрутам. Кроме того, и в Новый год, и в рождественскую ночь сохранят свой обычный график 11 ночных городских маршрутов. Интервал движения наземного транспорта в праздники составит 25–30 минут.



С 29 декабря по 8 января изменится расписание движения электричек, следующих из Москвы по всем направлениям. В новогоднюю и рождественскую ночь время работы пригородных поездов продлят до двух часов ночи. Так, 29 декабря электрички будут следовать по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января - по расписанию субботы, 8 января - по расписанию воскресенья. А 9 января они вернутся к обычному графику. Кроме того, 24 поезда Центральной пригородной пассажирской компании отменят из-за сокращения пассажиропотока, а 15 электричек компании будут отправляться позже в ночные часы 1 и 7 января. "Аэроэкспрессы" в январские каникулы продолжат работать в штатном режиме без изменений в расписании.



Для автомобилистов парковка в столице станет бесплатной в течение



Кроме того, на центральных улицах ограничат движение из-за массовых праздничных гуляний. С 29 декабря перекрытия введут на крайних полосах в обе стороны на Тверской улице (от улицы Охотный Ряд до пересечения Тверской с Садовым кольцом). Также перекроют одну полосу на Охотном Ряду со стороны гостиницы "Москва" до Театрального проезда. А с 00:00 30 декабря до 15:00 3 января Тверская улица (от Охотного Ряда до Садового кольца), а также Моховая, Охотный Ряд и Театральный проезд



В новогоднюю ночь метро, Московское центральное кольцо и 59 маршрутов наземного транспорта будут работать круглосуточно. Пригородные поезда в ночь с 31 декабря на 1 января продлят работу до 02:00, а все каникулы будут ходить по расписанию выходного дня. Автомобилисты смогут парковаться бесплатно на улицах столицы с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.Столичная подземка и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь. Интервалы движения поездов составят от 3,5 до 15 минут. В рождественскую ночь на 7 января работу метро и МЦК продлят до 02:00. Также сообщалось, что в связи с концертом на Красной площади выход в город со станции "Охотный ряд" до 3:00 будет осуществляться только по специальным пропускам, для выхода рекомендуется пользоваться станциями "Китай-город", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Новокузнецкая". Впоследствии эту информацию опровергли в руководстве столичного метрополитена.Кроме того, в новогоднюю ночь будут работать 168 наиболее востребованных маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. По 98 маршрутам транспорт закончит развозить пассажиров в 03:30, а еще по 59 работа продолжится в круглосуточном режиме. Режим работы автобусов, троллейбусов и трамваев продлят также в рождественскую ночь: до 03:00 они будут курсировать по 163 маршрутам. Кроме того, и в Новый год, и в рождественскую ночь сохранят свой обычный график 11 ночных городских маршрутов. Интервал движения наземного транспорта в праздники составит 25–30 минут.С 29 декабря по 8 января изменится расписание движения электричек, следующих из Москвы по всем направлениям. В новогоднюю и рождественскую ночь время работы пригородных поездов продлят до двух часов ночи. Так, 29 декабря электрички будут следовать по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января - по расписанию субботы, 8 января - по расписанию воскресенья. А 9 января они вернутся к обычному графику. Кроме того, 24 поезда Центральной пригородной пассажирской компании отменят из-за сокращения пассажиропотока, а 15 электричек компании будут отправляться позже в ночные часы 1 и 7 января. "Аэроэкспрессы" в январские каникулы продолжат работать в штатном режиме без изменений в расписании.Для автомобилистов парковка в столице станет бесплатной в течение всех новогодних праздников , с 31 декабря по 8 января. Оставить автомобиль можно будет на любой уличной парковке, которая включена в зону парковочного пространства города. При этом плоскостные стоянки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам. Инспекторы Московской административной дорожной инспекции и "Администратора московского парковочного пространства" усилят контроль за соблюдением правил парковки.Кроме того, на центральных улицах ограничат движение из-за массовых праздничных гуляний. С 29 декабря перекрытия введут на крайних полосах в обе стороны на Тверской улице (от улицы Охотный Ряд до пересечения Тверской с Садовым кольцом). Также перекроют одну полосу на Охотном Ряду со стороны гостиницы "Москва" до Театрального проезда. А с 00:00 30 декабря до 15:00 3 января Тверская улица (от Охотного Ряда до Садового кольца), а также Моховая, Охотный Ряд и Театральный проезд станут пешеходными



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