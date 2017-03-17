В Мосгордуме призвали "не спекулировать" на теме мусоросжигания

Мусоросжигательный завод номер 4, расположенный в промзоне "Руднево", не является причиной загрязнения атмосферного воздуха и неприятного запаха, заявила "Интерфаксу"
председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова. По ее словам, выбросы мусоросжигательного завода измеряются каждые 20 минут, а раз в квартал там проводится проверка Роспотребнадзора и Росприроднадзора.
"То есть этот завод под контролем, он прошел реконструкцию, там трехстепенная очистка выбросов, и превышение предельно допустимых концентраций выбросов не выявлено", - подчеркнула Зотова. Она напомнила, что с 9 декабря в разных районах Москвы ощущался неприятный запах: созданная комиссия определила, что причины запаха связаны с дегазацией на полигоне "Кучино". "Спекуляции вокруг мусоросжигания недопустимы", - подчеркнула глава экологической комиссии.
В январе этого года Гринпис России сообщил, что к 2021 году в Подмосковье собираются построить четыре мусоросжигательных завода
в рамках проекта "Чистая страна". В июне президент Владимир Путин подтвердил это во время прямой линии, заявив, что строить заводы будет государственная корпорация "Ростех", а технологии будут "хорошие, японские".
Между тем экоактивисты сомневаются в безопасности и законности мер, предложенных правительством региона. Уже через пять дней после прямой линии стало известно, что конкурс на строительство заводов в Подмосковье выиграла компания, принадлежащая ООО "РТ-Инвест финанс", в капитале которой присутствует "Ростех". Высокопоставленные источники СМИ в подмосковном правительстве предположили, что ситуация в Балашихе могла быть специально вынесена на федеральный уровень ради "пиара"
мусоросжигательных заводов. Жители Подмосковья уже неоднократно проводили митинги против строительства, отмечая, что сжигание вредно и опасно, а мусор требует раздельного сбора, сортировки и дальнейшей глубокой переработки.
Председатель экспертного совета при комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Чумаков отмечал, что в случае запуска заводов москвичей ждет кислородное голодание
. Экологи Гринписа считают, что открытие заводов не поможет существенно снизить объемы захоронения отходов, в то время как заводы загрязняют воздух опасными химикатами и токсичной золой, уничтожая тысячи тонн сырья, которое можно переработать и использовать повторно.
В то же время генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов считает, что Подмосковью нужно еще как минимум четыре мусоросжигательных завода
помимо запланированных ранее, чтобы столичный регион смог уйти от складирования отходов на полигонах. По его словам, столичный регион вырабатывает около шестой части всего мусора по стране, или около 11 миллионов тонн ежегодно.