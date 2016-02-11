В Москве одобрили "позитивное решение" построить трехэтажный подземный ТЦ на Павелецкой площади

Архитектурный совет Москвы при Москомархитектуре одобрил проект подземного многофункционального комплекса с вестибюлем станции метро "Павелецкая". Строительство планируется начать в следующем году, а завершить в 2020 году, сообщает RNS
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"Можно констатировать, что в целом мы проект сегодня поддерживаем. Яма на одной из центральных площадей города находится здесь порядка 10 лет, если не больше. Сейчас мы совместно с инвесторами ищем решение максимально позитивное. То, что сегодня было представлено на совете, вполне таким решением является", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Подземный многофункциональный центр на Павелецкой площади, в котором появятся торговые площади, кинотеатры, кафе и рестораны, будет состоять из трёх подземных этажей. Площадь комплекса составит 73 тысячи квадратных метров, из которых 21,8 тысячи квадратных метров займет подземная парковка на 500 машин. Кроме того, предполагается возведение трёх временных надземных павильонов высотой 5 метров.
Проектировщиком центра выступило архитектурное бюро "Моспроект-2": по словам руководителя бюро Михаила Посохина, при проектировании учитывалась главенствующая визуальная роль Павелецкого вокзала в этом пространстве. А на поверхности будет обустроена городская площадь с газоном, цветниками, торговыми павильонами и выходом из метрополитена.
Заказчик проекта ООО "Лэджи" будет обустраивать участок площадью 2,7 гектара, остальную часть Павелецкой площади (около 0,8 гектара) благоустроит мэрия. "В проекте есть часть городской площадки, с которой предстоит дальше вопрос решать. Мы будем с городскими службами вести диалог. В идеале необходимо всю площадь привести к единому дизайну", - добавил Кузнецов.
Ранее на площади вокзала планировалось построить шестиуровневый комплекс
с транспортно-пересадочным узлом, кинотеатром и музеем, а также двухуровневой парковкой. Также сообщалось, что к ЧМ-2018 на территории вокзала появится новый терминал
для поездов "Аэроэкспресс" с хостелом для студентов на 150 мест, однако этого так и не произошло. Вместо этого власти сократили объемы строительства
, а затем и заморозили его, заявив, что торгово-развлекательный центр в его первоначальном виде "убил бы Москву".