В Москве одобрили "позитивное решение" построить трехэтажный подземный ТЦ на Павелецкой площади

23 октября 2017 г. Благоустройство Павелецкой площади откладывается на неопределенный срок

После того, как столичные власти сократили объемы строительства на Павелецкой площади, инвесторы не согласились с таким решением и начали действовать через суд. К вопросу строительства на площади вернутся после завершения тяжб.