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Полиция: устроивший стрельбу на фабрике "Меньшевик" успел скрыться еще утром. Его ищут по всей Москве
27 декабря 2017 г. | Время публикации 16:26 | Последние изменения 17:26
Рубрики: Криминал  
 
АГН "Москва" / Ведяшкин Сергей
АГН "Москва" / Ведяшкин Сергей
Полиция и Росгвардия завершили проверку московской фабрики "Меньшевик", бывший директор которой Илья Аверьянов устроил стрельбу и убил одного человека. Аверьянов не найден, зона его поиска расширена на весь город, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"По уточненным данным, подозреваемый покинул территорию фабрики до выставления полицейского оцепления", - сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов. По его словам, Аверьянов мог скрыться сразу после стрельбы на фабрике - в районе 9-10 часов утра. Титов подчеркнул, что оружие, из которого, предположительно, велась стрельба, изъято.

Между тем радиостанция Business FM в 10:57 сообщала, что ей удалось связаться с Аверьяновым на месте событий. "Я директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался, - рассказывал мужчина. - Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться".

Перед стрельбой на фабрику пришел кредитор с "группой поддержки"


Между тем осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что стрелявший мог использовать автомобиль после побега. "По ориентировке разыскивается мужчина в светлом костюме и чёрной куртке. Может использовать автомобиль Ауди А6 темного цвета",- сказал собеседник агентства.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Аверьянов мог скрыться в окрестностях. На территории фабрики расположены два пятиэтажных здания, которые связаны между собой подземным переходом. Сотрудники экстренных и оперативных служб покидают территорию. Уехали около десятка машин с сотрудниками полиции, машина экспертно-криминалистического центра московской полиции и бойцы СОБР. Оцепление на месте происшествия сохраняется, передает ТАСС.

Для розыска подозреваемого в Москве введены оперативные планы "Перехват" и "Сирена". Последний предполагает сбор личного состава, привлекаемого к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. Столичным полицейским розданы фотографии преступника.

Перед стрельбой на фабрику пришел кредитор с "группой поддержки"

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что Аверьянов открыл стрельбу, когда на предприятие пришли судебные приставы "в целях исполнения решения Арбитражного суда о взыскании с должника ООО "КФ Меньшевик" денежных средств".

В банке данных должников Федеральной службы судебных приставов содержится информация о возбуждении 40 исполнительных производств о взыскании задолженностей с фабрики "Меньшевик". Суммы непогашенных долгов варьируют от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей, наибольшая составляет почти 3,3 миллиона рублей плюс исполнительский сбор около 234 тысяч рублей.

Как пишет "Коммерсант", "Меньшевик" имеет задолженности как по налогам, так и перед своими партнерами. Одному из кредиторов, ООО "Денэм Холл", фабрика должна свыше 141 миллиона рублей. По мировому соглашению Аверьянов обязался отдать в счет погашения долга здание фабрики и участок под ней общей стоимостью 200 миллионов рублей. Соглашение, однако, исполнено не было.

В итоге здание отошло новому собственнику, который стал через суд требовать с Аверьянова деньги за пользование чужим имуществом. В свою очередь экс-директор пытался отсудить разницу между неоплаченной частью долга и стоимостью отчужденного имущества - около 140 миллионов рублей. В обоих случаях суды вставали на сторону нового владельца фабрики.

Основной совладелец "Денэм Холл" Шамсудин Раджабов пытался через суд добиться признания "Меньшевика" банкротом, но в этом арбитраж ему отказывал. Новое заседание назначено на 18 января. В результате имущественного спора ФССП возбудила исполнительное производство. В рамках этого производства на фабрику и пришли приставы вместе с Раджабовым и его "группой поддержки", пишет газета.

Генеральный директор юридической компании "АСК" Тимур Бакиралиев, представляющий интересы "Меньшевика" рассказал телеканалу "Дождь", что 27 декабря на фабрику пришли "лица кавказской национальности" с судебным приставом, битами и оружием. По словам юриста, до приезда полиции эти лица успели скрыться.

Стрельбу со стороны Аверьянова он назвал самообороной и "защитой от оппонентов". Напомним, экс-директор застрелил охранника фабрики. Также сообщалось о двух раненых, но в пресс-службе полиции это не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Бакиралиев рассказал, что последняя крупная стычка экс-директора фабрики с оппонентами произошла летом этого года. Тогда Аверьянова якобы жестоко избили, а обращения в различные инстанции результата не дали.

По словам юриста, кредитор "Денэм Холл", которому задолжал "Меньшевик", путем "незаконных манипуляций" перевел два оставленных под залог здания сначала в свою собственность, потом переписал их на вторую компанию, а сейчас пытается перевести на третью.

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