Полиция: устроивший стрельбу на фабрике "Меньшевик" успел скрыться еще утром. Его ищут по всей Москве

27 декабря 2017 г. Бывший директор кондитерской фабрики "Меньшевик" в Люблино устроил стрельбу, один человек убит

Стрельба произошла на территории фабрики на Иловайской улице. По предварительным данным, ее открыл бывший собственник фабрики из-за имущественного спора. Погиб охранник, как минимум два человека получили ранения.