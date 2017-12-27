Полиция: устроивший стрельбу на фабрике "Меньшевик" успел скрыться еще утром. Его ищут по всей Москве

Полиция и Росгвардия завершили проверку московской фабрики "Меньшевик", бывший директор которой Илья Аверьянов устроил стрельбу и убил одного человека
. Аверьянов не найден, зона его поиска расширена на весь город, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
"По уточненным данным, подозреваемый покинул территорию фабрики до выставления полицейского оцепления", - сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов. По его словам, Аверьянов мог скрыться сразу после стрельбы на фабрике - в районе 9-10 часов утра. Титов подчеркнул, что оружие, из которого, предположительно, велась стрельба, изъято.
Между тем радиостанция Business FM
в 10:57 сообщала, что ей удалось связаться с Аверьяновым на месте событий. "Я директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался, - рассказывал мужчина. - Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться".Перед стрельбой на фабрику пришел кредитор с "группой поддержки"
Между тем осведомленный источник сообщил "Интерфаксу"
, что стрелявший мог использовать автомобиль после побега. "По ориентировке разыскивается мужчина в светлом костюме и чёрной куртке. Может использовать автомобиль Ауди А6 темного цвета",- сказал собеседник агентства.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Аверьянов мог скрыться в окрестностях. На территории фабрики расположены два пятиэтажных здания, которые связаны между собой подземным переходом. Сотрудники экстренных и оперативных служб покидают территорию. Уехали около десятка машин с сотрудниками полиции, машина экспертно-криминалистического центра московской полиции и бойцы СОБР. Оцепление на месте происшествия сохраняется, передает ТАСС.
Для розыска подозреваемого в Москве введены оперативные планы "Перехват" и "Сирена". Последний предполагает сбор личного состава, привлекаемого к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников. Столичным полицейским розданы фотографии преступника.Перед стрельбой на фабрику пришел кредитор с "группой поддержки"
В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что Аверьянов открыл стрельбу, когда на предприятие пришли судебные приставы "в целях исполнения решения Арбитражного суда о взыскании с должника ООО "КФ Меньшевик" денежных средств".
В банке данных
должников Федеральной службы судебных приставов содержится информация о возбуждении 40 исполнительных производств о взыскании задолженностей
с фабрики "Меньшевик". Суммы непогашенных долгов варьируют от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей, наибольшая составляет почти 3,3 миллиона рублей плюс исполнительский сбор около 234 тысяч рублей.
Как пишет "Коммерсант"
, "Меньшевик" имеет задолженности как по налогам, так и перед своими партнерами. Одному из кредиторов, ООО "Денэм Холл", фабрика должна свыше 141 миллиона рублей. По мировому соглашению Аверьянов обязался отдать в счет погашения долга здание фабрики и участок под ней общей стоимостью 200 миллионов рублей. Соглашение, однако, исполнено не было.
В итоге здание отошло новому собственнику, который стал через суд требовать с Аверьянова деньги за пользование чужим имуществом. В свою очередь экс-директор пытался отсудить разницу между неоплаченной частью долга и стоимостью отчужденного имущества - около 140 миллионов рублей. В обоих случаях суды вставали на сторону нового владельца фабрики.
Основной совладелец "Денэм Холл" Шамсудин Раджабов пытался через суд добиться признания "Меньшевика" банкротом, но в этом арбитраж ему отказывал. Новое заседание назначено на 18 января. В результате имущественного спора ФССП возбудила исполнительное производство. В рамках этого производства на фабрику и пришли приставы вместе с Раджабовым и его "группой поддержки", пишет газета.
Генеральный директор юридической компании "АСК" Тимур Бакиралиев, представляющий интересы "Меньшевика" рассказал телеканалу "Дождь"
, что 27 декабря на фабрику пришли "лица кавказской национальности" с судебным приставом, битами и оружием. По словам юриста, до приезда полиции эти лица успели скрыться.
Стрельбу со стороны Аверьянова он назвал самообороной и "защитой от оппонентов". Напомним, экс-директор застрелил охранника фабрики. Также сообщалось о двух раненых, но в пресс-службе полиции это не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.
Бакиралиев рассказал, что последняя крупная стычка экс-директора фабрики с оппонентами произошла летом этого года. Тогда Аверьянова якобы жестоко избили, а обращения в различные инстанции результата не дали.
По словам юриста, кредитор "Денэм Холл", которому задолжал "Меньшевик", путем "незаконных манипуляций" перевел два оставленных под залог здания сначала в свою собственность, потом переписал их на вторую компанию, а сейчас пытается перевести на третью.