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С нового года столичным новорожденным будут дарить "приданое"
27 декабря 2017 г. | Время публикации 11:15 | Последние изменения 12:04
Рубрики: Общество  
 
Сергей Собянин посетил роддом 4 | Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В начале 2018 года всем москвичкам, родившим детей в родильных домах столицы, будут вручаться подарочные наборы. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

"Пока мама лежит в роддоме, папа носится по магазинам, чтобы купить кроватку-коляску-пеленки-распашонки. Покупать заранее — плохая примета. К исходу двух дней беготни отец уже просто никакой. А, может быть, лучше провести это время в более спокойной обстановке. Например, лишний раз навестить жену", — отметил Собянин, напомнив о традиции дарить приданое новорожденным.

По его словам, с нового года при выписке из роддома все московские матери будут получать "приданое" от города. Как уточняет "Московский комсомолец", в комплект из 44 вещей войдут детское белье, одежда, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази и гипоаллергенные присыпки. Детские вещи будут выдаваться с расчетом не только на новорожденных, но и на детей до 9 месяцев. Также в набор войдут термометры, ножницы, пеленальные матрасы и расчески.

По словам работников столичных роддомов, ранее новоиспеченным мамам после родов выдавали лишь пеленку для младенца. Остальные же вещи роженицы покупали сами, либо получали в качестве подарка, если в это время в городе проходила какая-то акция или по желанию спонсоров учреждения.

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Среда, 27 декабря 2017 г. // Последняя новость 16:26
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