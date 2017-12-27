С нового года столичным новорожденным будут дарить "приданое" Рубрики: Общество

Сергей Собянин посетил роддом 4 | Сергей Собянин посетил роддом 4 | Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



"Пока мама лежит в роддоме, папа носится по магазинам, чтобы купить кроватку-коляску-пеленки-распашонки. Покупать заранее — плохая примета. К исходу двух дней беготни отец уже просто никакой. А, может быть, лучше провести это время в более спокойной обстановке. Например, лишний раз навестить жену", — отметил Собянин, напомнив о традиции дарить приданое новорожденным.



По его словам, с нового года при выписке из роддома все московские матери будут получать "приданое" от города. Как уточняет



По словам работников столичных роддомов, ранее новоиспеченным мамам после родов выдавали лишь пеленку для младенца. Остальные же вещи роженицы покупали сами, либо получали в качестве подарка, если в это время в городе проходила какая-то акция или по желанию спонсоров учреждения.



В начале 2018 года всем москвичкам, родившим детей в родильных домах столицы, будут вручаться подарочные наборы. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы."Пока мама лежит в роддоме, папа носится по магазинам, чтобы купить кроватку-коляску-пеленки-распашонки. Покупать заранее — плохая примета. К исходу двух дней беготни отец уже просто никакой. А, может быть, лучше провести это время в более спокойной обстановке. Например, лишний раз навестить жену", — отметил Собянин, напомнив о традиции дарить приданое новорожденным.По его словам, с нового года при выписке из роддома все московские матери будут получать "приданое" от города. Как уточняет "Московский комсомолец" , в комплект из 44 вещей войдут детское белье, одежда, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази и гипоаллергенные присыпки. Детские вещи будут выдаваться с расчетом не только на новорожденных, но и на детей до 9 месяцев. Также в набор войдут термометры, ножницы, пеленальные матрасы и расчески.По словам работников столичных роддомов, ранее новоиспеченным мамам после родов выдавали лишь пеленку для младенца. Остальные же вещи роженицы покупали сами, либо получали в качестве подарка, если в это время в городе проходила какая-то акция или по желанию спонсоров учреждения.



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