С нового года столичным новорожденным будут дарить "приданое"

В начале 2018 года всем москвичкам, родившим детей в родильных домах столицы, будут вручаться подарочные наборы. Об этом сообщается на сайте
мэрии Москвы.
"Пока мама лежит в роддоме, папа носится по магазинам, чтобы купить кроватку-коляску-пеленки-распашонки. Покупать заранее — плохая примета. К исходу двух дней беготни отец уже просто никакой. А, может быть, лучше провести это время в более спокойной обстановке. Например, лишний раз навестить жену", — отметил Собянин, напомнив о традиции дарить приданое новорожденным.
По его словам, с нового года при выписке из роддома все московские матери будут получать "приданое" от города. Как уточняет "Московский комсомолец"
, в комплект из 44 вещей войдут детское белье, одежда, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази и гипоаллергенные присыпки. Детские вещи будут выдаваться с расчетом не только на новорожденных, но и на детей до 9 месяцев. Также в набор войдут термометры, ножницы, пеленальные матрасы и расчески.
По словам работников столичных роддомов, ранее новоиспеченным мамам после родов выдавали лишь пеленку для младенца. Остальные же вещи роженицы покупали сами, либо получали в качестве подарка, если в это время в городе проходила какая-то акция или по желанию спонсоров учреждения.