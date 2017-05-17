Эксперты оценили, как реновация повлияет на частных застройщиков

13 ноября 2017 г. "Соседи" домов по программе реновации могут получить льготы при покупке квартир

В мэрии заявили, что жители домов, расположенных рядом с включенными в программу реновации, готовы докупить квартиры в новых домах при условии их качественности. В связи с этим рассматривается вопрос льготной покупки квартир.