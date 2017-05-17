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Эксперты оценили, как реновация повлияет на частных застройщиков
27 декабря 2017 г. | Время публикации 09:14 | Последние изменения 11:35
Рубрики: Недвижимость  
 
Global Look Press
Запуск программы реновации стал главным событием года на столичном рынке недвижимости. Многие эксперты утверждают, что поначалу программа не будет оказывать влияния на рынок, но некоторые частные застройщики уже готовятся к росту конкуренции. Об этом сообщают "Вести".

Генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин считает, что реновация приведет к обострению конкуренции на рынке новостроек, особенно в массовом сегменте: через три года, когда власти начнут реализацию нового жилья, суммарное предложение вырастет. Чтобы окупить затраты, город должен будет продавать коммерческую часть в своих проектах с наценкой около 40-50%, т.е. как минимум по 110-130 тысяч рублей за квадратный метр. Часть игроков может не справиться с необходимостью конкуренции по качеству и цене, однако эксперт полагает, что застройщикам все же удастся эффективно конкурировать с новым жильем за счет оптимизации проектных затрат и вывода на рынок более качественного продукта по сравнению со стандартными новостройками.

Генеральный директор Tekta Group Роман Сычев уверен, что реновация окажет влияние на спрос именно в тех районах, где она будет проходить наиболее масштабно. По его словам, массовый покупатель доверяет госкомпаниям, однако не все государственные застройщики могут похвастаться высокой культурой строительства и качеством объекта, так как экономят на работах и строительных материалах. Девелоперы же могут уйти в более высокие сегменты типа бизнес-класса.

Другие эксперты придерживаются мнения, что поначалу реновация не окажет серьезного влияния на рынок. Так, весной и в начале лета было зафиксировано снижение объема предложения квартир в пятиэтажках. Владельцы таких объектов стали снимать их с продажи, рассчитывая, что их дом попадет в программу одним из первых. Однако, как только власти огласили точные списки расселяемых домов в первую волну, объем предложения несколько возрос. По словам экспертов, определенная часть собственников хрущевок откажется от продажи своих квартир и покупки нового жилья. Куда более серьезные последствия будет иметь продажа жилья от города после 2020 года.

Руководитель департамента проектного консалтинга и инвестиций компании "БЕСТ-Новострой" Татьяна Шарова замечает, что в пределах 4-5 лет ждать вывода на рынок коммерческого жилья не стоит, и говорить о влиянии на рынок недвижимости рано. Кроме того, в настоящее время продолжаются публичные слушания и обсуждение архитектурных проектов по застройке районов Царицыно, Головинский, Хорошево-Мневники, Проспект Вернадского и Кузьминки. Каждый из них предполагает свой уникальный сценарий освоения территории и деление по этапам и волнам переселения, которые могут иметь существенные отличия.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости компании Est-a-Tet Юлия Дымова замечает, что реновация окажет на рынок опосредованное влияние, а клиенты сегодня разделились на две категории. Если одни готовы купить такое жилье и ждать, пока им предоставят что-то взамен, то другие очень боятся этой программы и не готовы менять локацию даже на несколько метров.

Напомним, по результатам опроса, проведенного в июле, стало известно, что 64,5% жителей домов, расположенных рядом с пятиэтажками, отрицательно относятся к включению их собственных домов в программу реновации, а 47% жителей несносимых домов уверены, что реновация будет проводиться в интересах застройщиков. По оценкам экспертов, реновация может косвенно затронуть жителей не менее 10 тысяч домов, которые не готовы испытывать дискомфорт ради других. В то же время в мэрии заявили, что жители домов, расположенных рядом с включенными в программу реновации, готовы докупить квартиры в новых домах при условии их качественности.
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