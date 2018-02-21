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Главу СК попросили проверить заммэра Москвы Бирюкова на причастность к махинациям в "Жилищниках"
27 февраля 2018 г. | Время публикации 12:15
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Проверки московских ГБУ "Жилищник" и возбуждение ряда уголовных дел о фиктивном трудоустройстве коммунальных работников последовали после обращения муниципальных депутатов к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сообщил глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин.

"Мы собрали материалы, которые указывают на признаки хищения и мошенничества, и потребовали от Бастрыкина провести проверки во всех ГБУ "Жилищник" города Москвы. И мы видим, что эти проверки начались, уже возбуждено более десятка уголовных дел", - сказал Яшин. Он отметил, что повсеместные проверки говорят о масштабе коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Ранее РБК писал, что расследования по поводу фиктивного трудоустройства рабочих проходят по всей Москве после представления столичной прокуратуры, куда "на протяжении долгого времени поступали систематические обращения по фактам нарушений законодательства сотрудниками компаний, занятых в коммунальном хозяйстве".

Яшин отметил, что попросил Следственный комитет проверить на возможную причастность к махинациям заместителя мэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова. Депутат отметил, что считает чиновника "крестным отцом" всей этой системы". "С моей точки зрения, если дело ограничится уголовными делами против мелких жуликов и мошенников, проблема не будет решена", - заключил Яшин.

Напомним, в Юго-Восточном округе Москвы возбуждено 20 уголовных дел о фиктивном трудоустройстве дворников, уборщиков и рабочих в ГБУ "Жилищник" района Люблино. Три уголовных дела было возбуждено из-за аналогичных махинаций в ГБУ "Жилищник" района Сокольники. Во всех случаях зарплату "мертвых душ" получали "неустановленные" руководители. Ущерб составил более 14 миллионов рублей.

В начале февраля дворники Красносельского района Москвы пожаловались муниципальным депутатам на зарплату в 20 тысяч рублей - с переработками, без выходных и больничных. Через неделю после этого заммэра по ЖКХ Петр Бирюков заявил в интервью, что дворники в столице получают 45 тысяч. Совет депутатов Красносельского района проверил их трудовые договоры и выяснил, что в реальности дворники получают максимум 30 тысяч рублей, а летом почти вдвое меньше.
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