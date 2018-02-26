Жители Подмосковья вышли на сход против "фекального" карьера и ждали губернатора, а дождались полицейских автобусов Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Отходы начали свозить в карьер еще в 2016 году. Местные жители жаловались, что работы ведутся круглосуточно и мешают им спать. По их словам, зловонную жижу привозили по Ярославскому шоссе из Москвы по 60 машин за ночь, передает портал



В июле 2017 года сергиево-посадская "Альтернативная газета" опубликовала о карьере материал, после чего было возбуждено административное дело. Росприроднадзор обещал установить, кто завозил отходы, а также определить класс их опасности и уровень нанесенного вреда окружающей среде.



Проверка показала, что ООО "Экотехпром" незаконно завезло в карьер около 118 тысяч кубометров илового осадка. По результатам лабораторных исследований, отходы соответствуют IV классу опасности. Предприятие оштрафовали на 170 тысяч рублей и возбудили уголовное дело. Однако ситуация не изменилась.



В результате жители деревень Сергиево-Посадского района договорились выйти с плакатами к Ярославскому шоссе и ждать губернатора. Вместо него прибыли два автобуса полицейских с дубинками и собаками. Людей сначала пытались загнать в местный дом культуры, запугать на площади, а когда те все же отправились к Ярославскому шоссе, полицейские перекрыли выезд из деревни,



В итоге полицейские все же уговорили жителей развернуться, но те заявили, что продолжат акции и выйдут на Ярославское шоссе в следующие выходные, если проблему с карьером не начнут решать.



Жители деревень вблизи подмосковного Сергиева Посада пригрозили перекрыть Ярославское шоссе, бойкотировать выборы президента и устроить митинг возле местной администрации из-за незаконного слива отходов в отработанный песчаный карьер рядом с деревней Варавино. 25 февраля жители вышли на народный сход, куда был приглашен и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Однако вместо него в Варавино приехали полицейские, сообщает портал Activatica.org Отходы начали свозить в карьер еще в 2016 году. Местные жители жаловались, что работы ведутся круглосуточно и мешают им спать. По их словам, зловонную жижу привозили по Ярославскому шоссе из Москвы по 60 машин за ночь, передает портал TJ . Фекальные массы попадают в почву и загрязняют грунтовые воды. Родниковая вода, которой раньше пользовались местные жители, стала непригодной.В июле 2017 года сергиево-посадская "Альтернативная газета" опубликовала о карьере материал, после чего было возбуждено административное дело. Росприроднадзор обещал установить, кто завозил отходы, а также определить класс их опасности и уровень нанесенного вреда окружающей среде.Проверка показала, что ООО "Экотехпром" незаконно завезло в карьер около 118 тысяч кубометров илового осадка. По результатам лабораторных исследований, отходы соответствуют IV классу опасности. Предприятие оштрафовали на 170 тысяч рублей и возбудили уголовное дело. Однако ситуация не изменилась.В результате жители деревень Сергиево-Посадского района договорились выйти с плакатами к Ярославскому шоссе и ждать губернатора. Вместо него прибыли два автобуса полицейских с дубинками и собаками. Людей сначала пытались загнать в местный дом культуры, запугать на площади, а когда те все же отправились к Ярославскому шоссе, полицейские перекрыли выезд из деревни, сообщает издатель "Альтернативной газеты" Андрей Трофимов, чью машину на днях поджег неизвестный.В итоге полицейские все же уговорили жителей развернуться, но те заявили, что продолжат акции и выйдут на Ярославское шоссе в следующие выходные, если проблему с карьером не начнут решать.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 26 февраля 2018 г. В Сергиевом Посаде сожгли машину оппозиционного журналиста

К машине подошел мужчина плотного телосложения в капюшоне, полил чем-то лобовое стекло, и автомобиль загорелся. Журналист связывает случившееся с критическими публикациями в адрес руководства города.

