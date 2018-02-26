Жители Подмосковья вышли на сход против "фекального" карьера и ждали губернатора, а дождались полицейских автобусов

Жители деревень вблизи подмосковного Сергиева Посада пригрозили перекрыть Ярославское шоссе, бойкотировать выборы президента и устроить митинг возле местной администрации из-за незаконного слива отходов в отработанный песчаный карьер рядом с деревней Варавино. 25 февраля жители вышли на народный сход, куда был приглашен и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Однако вместо него в Варавино приехали полицейские, сообщает портал Activatica.org.
Отходы начали свозить в карьер еще в 2016 году. Местные жители жаловались, что работы ведутся круглосуточно и мешают им спать. По их словам, зловонную жижу привозили по Ярославскому шоссе из Москвы по 60 машин за ночь, передает портал TJ. Фекальные массы попадают в почву и загрязняют грунтовые воды. Родниковая вода, которой раньше пользовались местные жители, стала непригодной.
В июле 2017 года сергиево-посадская "Альтернативная газета" опубликовала о карьере материал, после чего было возбуждено административное дело. Росприроднадзор обещал установить, кто завозил отходы, а также определить класс их опасности и уровень нанесенного вреда окружающей среде.
Проверка показала, что ООО "Экотехпром" незаконно завезло в карьер около 118 тысяч кубометров илового осадка. По результатам лабораторных исследований, отходы соответствуют IV классу опасности. Предприятие оштрафовали на 170 тысяч рублей и возбудили уголовное дело. Однако ситуация не изменилась.
В результате жители деревень Сергиево-Посадского района договорились выйти с плакатами к Ярославскому шоссе и ждать губернатора. Вместо него прибыли два автобуса полицейских с дубинками и собаками. Людей сначала пытались загнать в местный дом культуры, запугать на площади, а когда те все же отправились к Ярославскому шоссе, полицейские перекрыли выезд из деревни, сообщает издатель "Альтернативной газеты" Андрей Трофимов, чью машину на днях поджег неизвестный.
В итоге полицейские все же уговорили жителей развернуться, но те заявили, что продолжат акции и выйдут на Ярославское шоссе в следующие выходные, если проблему с карьером не начнут решать.
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