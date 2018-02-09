В столице спасли львенка, которого незаконно использовали как "декорацию" к фотосессиям

26 февраля 2018 г. Привязанную к дереву рысь обнаружили в парке Зеленограда

На общегородскую горячую линию поступил звонок от жительницы Зеленограда, которая гуляла по парку и увидела крупную дикую кошку, привязанную к дереву. Специалисты департамента природопользования отправили рысь на передержку.