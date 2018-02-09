В столице спасли львенка, которого незаконно использовали как "декорацию" к фотосессиям

Московским полицейским пришлось заказать фотосессию, чтобы спасти львенка, используемого в качестве "декорации" к съемкам, сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на источник в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Полицейская операция была проведена после того, как москвичи пожаловались в Росприроднадзор на объявления в интернете, предлагающие фотосессии с дикими кошками. Стражи порядка заказали такую услугу. Пришедший на встречу мужчина принес в переноске двухмесячного львенка. Документов на животное у него не оказалось.
Маленького хищника изъяли и отправили под наблюдение ветеринаров в центр передержки в Дмитровском районе Подмосковья. Проводится административное расследование. Это уже как минимум третий случай спасения дикого животного в столичном регионе за месяц. Ранее жительница Зеленограда во время прогулки по парку обнаружила привязанную к дереву рысь
. Животное отправили в центр реабилитации под Яхромой.
Глава департамента природопользования Антон Кульбачевский во вторник сообщил, что рысь чувствует себя хорошо и ест с аппетитом. Самец был в ошейнике и совершенно не боится людей. Однако хозяин пока не нашелся, отметил чиновник. Он не уточнил, грозит ли что-то владельцу, если он все же объявится.
В начале февраля житель поселения Филимонковское в Новой Москве обнаружил возле мусорного контейнера у дома коробку с двумя новорожденными медвежатами
. Их передали специалистам биологической станции "Чистый лес" в Тверской области. После реабилитации животные смогут вернуться в живую природу.
Кульбачевский, комментируя все эти случаи, выступил за скорейшее принятие городского закона "Об охране диких животных". Он предполагает введение обязательной регистрации таких питомцев и организацию комфортных условий для их содержания. Держать в квартирах крупных диких животных и ядовитых змей будет запрещено.