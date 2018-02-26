Маршруты наземного транспорта изменились после открытия первых станций Большого кольца метро

Несколько маршрутов наземного городского транспорта скорректированы в связи с открытием первых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщает портал мэра
. Изменения начали действовать с 27 февраля.
На нечетной стороне Шелепихинского шоссе появилась остановка для автобусов N 4, 27 и 155, а на четной - для автобусов N 27 и 155. Автобусы N 4 заезжают к станции метро "Шелепиха" по Шелепихинскому шоссе при следовании к Силикатному заводу, а N 27 и 155 - в обоих направлениях.
Также введена остановка "Метро "Шелепиха" в Шмитовском проезде для маршрутов автобусов N 4, 69, 152, 243, 869 и троллейбусов N 54 и 66. Автобусы N 4 и 243 перестали проходить через остановку "Шелепихинский мост" при следовании к Силикатному заводу, а остановка "Автокомбинат N 11" для автобусов М6, 48 и 155 на 4-й Магистральной улице переименована в "Метро "Хорошевская".
На первом участке БКЛ, который открылся в понедельник, расположено пять станций
: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". С "Хорошевской" можно перейти на "Полежаевскую" Таганско-Краснопресненской линии, с "Шелепихи" - на одноименную станцию МЦК, с "Делового центра" - на станцию "Выставочная" Филевской линии. Между станциями "Динамо" Замоскворецкой линии и "Петровский парк" есть уличный бесплатный переход.