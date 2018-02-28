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Синоптики пообещали окончание сильных морозов в Москве с последним днем зимы
27 февраля 2018 г. | Время публикации 20:00 | Последние изменения 23:41
Рубрики: Погода  
 
Гидрометцентр России
Пик морозной погоды всего зимнего периода в Москве завершится 28 февраля, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России. В ночь на среду в столице ожидается до минус 24 градусов мороза, днем не выше минус 16-14 градусов. Средняя температура на 11-13 градусов ниже нормы.

На сайте Гидрометцентра уточняется, что по области ночью местами возможны 30-градусные морозы. Осадков не ожидается, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Днем местами небольшой снег, ветер северо-восточный и восточный, 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.
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