Синоптики пообещали окончание сильных морозов в Москве с последним днем зимы

Пик морозной погоды всего зимнего периода в Москве завершится 28 февраля, сообщили "Интерфаксу"
в Гидрометцентре России. В ночь на среду в столице ожидается до минус 24 градусов мороза, днем не выше минус 16-14 градусов. Средняя температура на 11-13 градусов ниже нормы.
На сайте Гидрометцентра
уточняется, что по области ночью местами возможны 30-градусные морозы. Осадков не ожидается, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Днем местами небольшой снег, ветер северо-восточный и восточный, 5-10 метров в секунду. Местами гололедица.