Электричка сбила двух подростков на станции Домодедово, один погиб

Следователи проверяют обстоятельства травмирования двух несовершеннолетних на станции Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги, сообщается
на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, 27 февраля около восьми часов вечера двое подростков 2000 года рождения опаздывали на электропоезд и решили сократить путь: они попытались перейти железнодорожные пути в неположенном месте и попали под приближающийся состав.
Уточняется, что от полученных телесных повреждений один подросток скончался на месте происшествия, а другой был доставлен в медицинское учреждение.
Ранее в этом году еще один подросток погиб
, попав под электричку в районе железнодорожной станции Чехов.