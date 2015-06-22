Электричка сбила двух подростков на станции Домодедово, один погиб

30 декабря 2017 г. Мужчина погиб под электричкой на станции "Москва-3" Ярославского направления

Ночью электропоезд сообщением Мытищи - Москва сбил насмерть мужчину в районе станции "Москва-3", сообщили в транспортной полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.