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Десятки литров серной кислоты вылились из поврежденной цистерны на железной дороге в Подмосковье
27 февраля 2018 г. | Время публикации 09:28 | Последние изменения 12:11
Рубрики: Происшествия  
 
МЧС России
Несколько десятков литров серной кислоты вылилось из поврежденной железнодорожной цистерны на станции "Орехово-Зуево Сортировочная" в Подмосковье. Сотрудники Московской железной дороги обнаружили течь при обходе путей в ночь на вторник, сообщает областное управление МЧС.

Специалисты ведомства установили, что утечка образовалась из-за неисправности сливного оборудования в результате естественного износа. Кислота выливалась на грунт, железнодорожное полотно не повредилось, отметили в МЧС. Размер пятна составил пять на пять метров. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщало, что утечка произошла из-за столкновения двух грузовых вагонов.

Происшествие не повлияло на движение других грузовых и пассажирских составов. В 5:55 течь самопроизвольно прекратилась. Информированный источник "Интерфакса" добавил, что серная кислота содержалась в цистерне объемом 60 тонн. Ближайший населенный пункт находится на расстоянии трех километров от места происшествия.
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Вторник, 27 февраля 2018 г. // Последняя новость 12:15
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