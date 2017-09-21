Трое неизвестных избили независимого главу совета депутатов Куркино на подземной стоянке

Трое неизвестных избили председателя совета депутатов московского района Куркино Илью Светикова, сообщают его коллеги в социальных сетях. Нападение произошло 26 февраля около 20:30 в подземном паркинге дома, где живет Светиков, на Соколово-Мещерской улице, 14.
К главе муниципального округа подошли трое неизвестных в масках, повалили на пол и избивали, угрожая жизни, говорится в Facebook
депутата Куркино Натальи Тихомировой. По ее словам, злоумышленники "намекали на то, что он, соответственно, и мы в том числе, должны приостановить свои дела, связанные с исполнением обязанностей".
К посту прикреплена карта с указанием места, где произошло нападение. Коллеги Светикова просят откликнуться автомобилистов, проезжавших поблизости примерно с 20:30 до 20:50. "Интересует черный седан представительского класса, не новый. Были одеты в черные армейские комбинезоны без знаков отличия. Один был крупнее остальных", - так описываются злоумышленники.
Муниципальный депутат Куркино Алексей Бескоровайный в беседе с "Комсомольской правдой"
отметил, что нападавшие "требовали отстать" от управляющей компании "Эстейт сервис", с которой в районе связан большой скандал. По данным издания, у Светикова сотрясение мозга, но его жизни и здоровью ничего не угрожает. Пользователи Facebook пишут
, что депутат находится в шоковом состоянии с многочисленными ссадинами и гематомами.
Скандал вокруг управляющей компании связан с завышенными тарифами на теплоснабжение. Вместо 1700 рулей за Гкал жители 78 домов, обслуживаемых "Эстейт сервис", несколько лет платили по 2200 рублей. Общая сумма переплаты по счетам превысила 100 миллионов рублей.
Как отмечает КП, завышение тарифов вскрылось именно с подачи муниципальных депутатов. В начале февраля Главное следственное управление СК по Москве сообщало
о начале проверки в отношении управляющей организации.
По данным СМИ, муж гендиректора "Эстейт сервис" Татьяны Маруфиди Василий Маруфиди ранее был руководителем дирекции "Куркино", занимающейся застройкой района, позднее - начальником управления жилищно-дорожного хозяйства Северо-Западного административного округа, а затем главой управы района Хорошево-Мневники.
Компания также фигурирует в публикациях химкинских изданий. В частности, УК судилась с порталом "Химкинские новости" после статьи о том, что жителей одного из домов хотели, "как крепостных", передать "Эстейт сервису". Редакция сообщила, что представители истцов оказывали на журналистов давление и предлагали мировое соглашение, если те напечатают опровержение и статью о преимуществах УК перед другими компаниями. "Навязывалось мнение, что у издания начнутся проблемы", - говорится в материале
. Арбитражный суд отклонил иск к изданию.
Илья Светиков возглавляет муниципальный округ с 2012 года. На последних выборах осенью 2017 он был переизбран на второй срок. "Нападения на муниципальных депутатов продолжаются. Виновных найти не смогли ни в одном случае. При этом Илью я знаю лично: в Куркино у него отличная команда. Независимая от власти. Теперь же соперники мэру не нужны", - прокомментировал
нападение на Светикова оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Напомним, за последние полгода в столице произошло несколько нападений на независимых муниципальных депутатов и других активистов. В сентябре 2017 года неизвестные избили бывшего муниципального депутата района Крылатское Романа Мирошниченко
, который защищает парк "Москворецкий" и входящий в его состав заказник "Крылатские холмы" от застройки, уничтожения деревьев и масштабного благоустройства. В конце января был избит еще один защитник Крылатских холмов юрист Валентин Карелин
.