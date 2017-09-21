Трое неизвестных избили независимого главу совета депутатов Куркино на подземной стоянке

31 января 2018 г. Уголовное дело возбудили после избиения защитника "Крылатских холмов"

Дело возбуждено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Пострадавший Валентин Карелин не исключает, что после медэкспертизы дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью.