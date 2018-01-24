В блогах рассказали о принуждении московских учителей к голосованию за Путина и не по месту прописки

Учителей московских школ вынуждают голосовать на президентских выборах 18 марта за действующего главу государства Владимира Путина, причем в самих школах и под контролем. Об этом сообщает журнал "Столичное образование" на своей странице в Facebook
.
В редакцию обратилась мать педагога школы номер 1279 в Зюзино. По ее словам, директор "приглашает сотрудников по одному к себе в кабинет и настоятельно советует учителям как работникам бюджетной сферы голосовать за Путина В.В." Учителям также "рекомендовано" голосовать под контролем именно в здании самой школы на Азовской улице. "То есть директор должен выполнить какой-то план ДОгМ [департамента образования города Москвы
] по школе", - пишет читательница журнала.
По ее словам, "возражать директору страшно, потому что можно лишиться работы". Женщина рассказала, что только в этом учебном году было уволено несколько учителей, завхоз и методисты школы. Все они формально подали заявления по собственному желанию, но "весь коллектив знает, что их вынудил это сделать директор", утверждает автор обращения. В редакции журнала отметили, что попытка читательницы вынести эту тему на обсуждение в группе "Московские школы -SOS!" закончилась для нее блокировкой аккаунта.
О злоупотреблениях со стороны административных работников перед выборами сообщила и читательница NEWSru.com
. По ее данным, управа Бирюлево Западного обязала сотрудников районного совета ветеранов обзванивать пенсионеров и выяснять, пойдут ли они на выборы 18 марта, а в случае отрицательного ответа просят назвать причину неявки.
Как пишет "Коммерсант", предвыборный штаб Путина собирается приложить в Москве и других городах-миллионниках наибольшие усилия по мобилизации граждан
, опасаясь, что явка в мегаполисах составит не больше 50 процентов. По данным издания, за основу взята оргструктура единороссов: каждому из партийцев в зависимости от статуса нужно будет привести определенное количество избирателей.
Накануне глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о жалобе жителя подмосковного Королева на неких агитаторов, которые ходят по квартирам в униформе, похожей на форму "Единой России", спрашивают, сколько человек живет в квартире и сколько пойдет голосовать, а также пытаются вручить буклет, расхваливающий главу города. Памфилова назвала их "политическими пиявками
на теле президентских выборов" и пообещала обратиться к губернатору Подмосковья.
Поквартирными обходами возмущаются и москвичи: напомним, с конца января рейды проводят
сотрудники участковых избирательных комиссий и центров госуслуг "Мои документы". В ЦИК подчеркнули, что избиркомы действуют в рамках закона, а их цель - только информировать граждан о предстоящих выборах. Однако горожане нередко принимают обходчиков за мошенников и агитаторов и через соцсети призывают соседей не пускать посетителей в дом.