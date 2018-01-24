В блогах рассказали о принуждении московских учителей к голосованию за Путина и не по месту прописки

24 января 2018 г. Члены избиркомов и центров госуслуг дважды обойдут квартиры москвичей в преддверии выборов

Члены участковых избиркомов и сотрудники центров "Мои документы" будут ходить по квартирам москвичей, напоминая им о выборах президента России 18 марта. Также жителям будут предоставлять информацию о работе центров госуслуг.