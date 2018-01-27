Два человека погибли в пожарах в московских квартирах Рубрики: Происшествия

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Утром в субботу, в 8:34, поступила информация о пожаре в квартире на седьмом этаже 9-этажного дома на улице Академика Миллионщикова. Возгорание было потушено через полчаса, в результате также погиб один человек. Ночью и утром в субботу стало известно о пожарах на севере и юге столицы. В каждом из них погиб человек. В одном из пожаров спасен ребенок.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт столичного ГУ МЧС, сообщение о возгорании на Волоколамском шоссе в квартире на шестом этаже 12-этажного дома поступило в начале четвертого часа ночи. В 4 часа пожар был не без сложностей потушен. Обнаружен погибший человек. Но из той же квартиры был спасен и передан наряду "скорой" ребенок.Утром в субботу, в 8:34, поступила информация о пожаре в квартире на седьмом этаже 9-этажного дома на улице Академика Миллионщикова. Возгорание было потушено через полчаса, в результате также погиб один человек.



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