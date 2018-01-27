NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
27
января
pda
Поиск
Архив

Два человека погибли в пожарах в московских квартирах
27 января 2018 г. | Время публикации 11:20
Рубрики: Происшествия  
 
Архив NEWSru.com
Ночью и утром в субботу стало известно о пожарах на севере и юге столицы. В каждом из них погиб человек. В одном из пожаров спасен ребенок.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт столичного ГУ МЧС, сообщение о возгорании на Волоколамском шоссе в квартире на шестом этаже 12-этажного дома поступило в начале четвертого часа ночи. В 4 часа пожар был не без сложностей потушен. Обнаружен погибший человек. Но из той же квартиры был спасен и передан наряду "скорой" ребенок.

Утром в субботу, в 8:34, поступила информация о пожаре в квартире на седьмом этаже 9-этажного дома на улице Академика Миллионщикова. Возгорание было потушено через полчаса, в результате также погиб один человек.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
27.01.2018   12:12
2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 27 января 2018 г. // Последняя новость 11:20
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>