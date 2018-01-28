

Задержан убийца гражданина Индии в Москве, преступника ловили целый год Рубрики: Криминал

Global Look Press



Как сообщается на сайте ГСУ СК России по столице, следователи "совместно с сотрудниками столичной полиции" провели "кропотливую" работу, "в результате которой был установлен и задержан 52-летний мужчина, подозреваемый в совершении убийства иностранного гражданина". В данный момент на причастность к совершению указанного преступления проверяются еще двое соучастников, один из которых в ходе проведения следственных действий указал место, куда было спрятано тело погибшего.



Уголовное дело было заведено год назад по факту безвестного исчезновения 55-летнего гражданина Индии, передает



"Желая скрыть совершенное преступление, подозреваемый совместно с двумя соучастниками, прибывшими к нему на другом автомобиле, с которыми он заранее договорился совершить в отношении потерпевшего разбойное нападение, отвезли тело потерпевшего на территорию Тверской области и сбросили в заброшенный колодец", - уточняется на сайте.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время следователи планируют предъявить подозреваемому обвинение и ходатайствовать в суде об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Что касается соучастников, то сейчас решается вопрос об их задержании. Расследование уголовного дела продолжается. Столичные следователи задержали подозреваемого в убийстве гражданина Индии, которое было совершено в Москве год назад. К преступлению могут быть причастны еще двое человек.Как сообщается на сайте ГСУ СК России по столице, следователи "совместно с сотрудниками столичной полиции" провели "кропотливую" работу, "в результате которой был установлен и задержан 52-летний мужчина, подозреваемый в совершении убийства иностранного гражданина". В данный момент на причастность к совершению указанного преступления проверяются еще двое соучастников, один из которых в ходе проведения следственных действий указал место, куда было спрятано тело погибшего.Уголовное дело было заведено год назад по факту безвестного исчезновения 55-летнего гражданина Индии, передает РИАМО . По версии следствия, 1 марта 2017 года подозреваемый, находясь в салоне автомобиля на территории Волоколамского района Московской области, нанес ранее знакомому иностранцу неустановленным предметом множественные удары по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте."Желая скрыть совершенное преступление, подозреваемый совместно с двумя соучастниками, прибывшими к нему на другом автомобиле, с которыми он заранее договорился совершить в отношении потерпевшего разбойное нападение, отвезли тело потерпевшего на территорию Тверской области и сбросили в заброшенный колодец", - уточняется на сайте.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время следователи планируют предъявить подозреваемому обвинение и ходатайствовать в суде об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Что касается соучастников, то сейчас решается вопрос об их задержании. Расследование уголовного дела продолжается.



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