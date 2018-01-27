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На катке ВДНХ в субботу пройдет очередной благотворительный праздник
27 января 2018 г. | Время публикации 09:30 | Последние изменения 09:40
Рубрики: Общество  
 
АГН "Москва" / Любимов Андрей
Каток ВДНХ в субботу, 27 января, снова проведет благотворительный день. Все средства от продажи билетов поступят в благотворительные фонды, а посетителей развлекут звезды, музыканты и фигуристы.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на сообщение пресс-службы ВДНХ, благотворительный день на катке будет организован уже четвертый раз. "В этот день вместе со всеми на лед выйдут и подопечные благотворительных фондов: дети и подростки с особенностями развития, а также ребята, которые борются с тяжелыми заболеваниями. Все средства, вырученные от продажи билетов за день, ВДНХ передаст в благотворительные фонды", - отмечается в сообщении.

Сегодня на катке состоятся несколько массовых карнавальных заездов со звездами театра и кино Константином Хабенским, Ольгой Сутуловой, Егором Бероевым, Ксенией Алферовой и другими. Волонтеры также будут раздавать красочные маски животных гостям катка, и все желающие смогут выбрать себе образ и присоединиться к звездному карнавалу.

Кроме того в этот день компанию любителям коньков составят ведущие "Нашего радио" Татьяна Борисова, Игорь Паньков и Игорь Седов. Также они услышат любимые мелодии в исполнении участников летнего фестиваля духовых оркестров на ВДНХ, которые впервые выйдут на лед. "Во время благотворительного дня можно будет посмотреть показательные выступления школ фигурного катания, принять участие в лотерее, а также станцевать под выступления звезд шоу "Голос" и суперсеты диджеев Дака и Фонаря", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, каждый гость катка сможет получить у волонтеров благотворительных фондов небольшое золотое сердце и, загадав желание, привязать это сердце к одному из волшебных деревьев, установленных прямо на льду. Вечером, в финале программы, все желающие примут участие в трогательном флешмобе, который завершится красочным фейерверком.

Среди организаторов благотворительного дня - Благотворительный фонд Константина Хабенского, благотворительный фонд помощи хосписам "Вера", благотворительный фонд поддержки детей с особенностями развития "Я есть!".
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