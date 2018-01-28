Неизвестные "заминировали" Киевский и Курский вокзалы в Москве

Столичные оперативники проверяют анонимную информацию о "минировании" Курского вокзала. Ранее выяснилось, что сообщение об угрозе взрыва на Киевском вокзале было ложным.
Как сообщили ТАСС
в экстренных службах, после анонимного сообщения об угрозе взрыва на площади Киевского вокзала, 1 здание вокзала проверили кинологи. Но сообщение не подтвердилось. В то же время из "заминированного" анонимом Курского вокзала уже эвакуировано 700 человек. Но позже угроза взрыва там также не подтвердилась.
Как сообщил Агентству городских новостей "Москва"
пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов Тимур Соцкий, эвакуация проводилась и на Киевском вокзале. Он отметил, что на движение поездов эвакуация не влияет, так как на всех вокзалах есть возможность подхода к поездам, минуя основное здание вокзала. Поезда следуют по расписанию.
Сейчас оба вокзала работают в штатном режиме.
Волна ложных сообщений о минировании различных объектов инфраструктуры началась в России 11 сентября. С этого дня атаке телефонных террористов подверглось почти 4 тыс. объектов, было эвакуировано свыше 2,6 млн человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.