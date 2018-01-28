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Неизвестные "заминировали" Киевский и Курский вокзалы в Москве
27 января 2018 г. | Время публикации 12:35 | Последние изменения 15:04
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Столичные оперативники проверяют анонимную информацию о "минировании" Курского вокзала. Ранее выяснилось, что сообщение об угрозе взрыва на Киевском вокзале было ложным.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, после анонимного сообщения об угрозе взрыва на площади Киевского вокзала, 1 здание вокзала проверили кинологи. Но сообщение не подтвердилось. В то же время из "заминированного" анонимом Курского вокзала уже эвакуировано 700 человек. Но позже угроза взрыва там также не подтвердилась.

Как сообщил Агентству городских новостей "Москва" пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов Тимур Соцкий, эвакуация проводилась и на Киевском вокзале. Он отметил, что на движение поездов эвакуация не влияет, так как на всех вокзалах есть возможность подхода к поездам, минуя основное здание вокзала. Поезда следуют по расписанию.

Сейчас оба вокзала работают в штатном режиме.

Волна ложных сообщений о минировании различных объектов инфраструктуры началась в России 11 сентября. С этого дня атаке телефонных террористов подверглось почти 4 тыс. объектов, было эвакуировано свыше 2,6 млн человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.
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