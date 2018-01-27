Столичную прокуратуру "минируют" второй день подряд

27 января 2018 г. Неизвестные "заминировали" Киевский и Курский вокзалы в Москве

Столичные оперативники проверяют анонимную информацию о "минировании" Курского вокзала. Ранее выяснилось, что сообщение об угрозе взрыва на Киевском вокзале было ложным.