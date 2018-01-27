Столичную прокуратуру "минируют" второй день подряд

Как и вчера, здание прокуратуры Москвы подверглось атаке телефонных террористов. Сотрудники учреждения работают в обычном режиме. В результате, информация не подтвердилась.
Как сообщил "Интерфаксу"
осведомленный
источник, поступил анонимный звонок об угрозе взрыва по адресу площадь Крестьянской заставы, 1 в здании прокуратуры Москвы. Пока информация проверялась, работа в столичной прокуратуре продолжалась в обычном режиме, эвакуации персонала не было, сообщили в ведомстве. После проверки кинологов выяснилось, что тревога была ложной.
Накануне неизвестный уже "минировал" здание столичной прокуратуры. Эвакуация не проводилась, информация об угрозе взрыва после осмотра не подтвердилась.
Ранее в субботу неизвестные сообщили о "минировании" Киевского и Курского вокзалов
столицы. Пассажиры и сотрудники были эвакуированы, но после проверки кинологами информация была опровергнута.