В одном из московских районов осенью пройдет пробная перепись населения

Пробная перепись населения будет проведена на десяти российских территориях в октябре 2018 года, в их числе оказался и столичный район Свиблово.
Как сообщает РИАМО
со ссылкой на сайт правительства РФ, с 1-го по 31 октября 2018 года на 10 территориях России пройдет пробная перепись населения с охватом ориентировочно 550 тысяч человек.
"К ним относятся: Эльбрусский район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия), Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, поселок городского типа Южно-Курильск муниципального образования "Южно-Курильский городской округ" Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге", - говорится в документе.
Целью проведения пробной переписи населения является отработка программно-методологических, организационных и технологических вопросов всероссийской переписи населения 2020 года с учетом применения новых способов сбора сведений о населении в электронном виде. Результаты пробной переписи позволят оптимизировать комплекс работ, связанных с проведением всероссийской переписи населения 2020 года.