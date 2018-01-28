NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
января
pda
Поиск
Архив

В Подмосковье произошло возгорание на нефтебазе
27 января 2018 г. | Время публикации 17:20 | Последние изменения 17:34
Рубрики: Происшествия  
 
МЧС России по Московской области
На нефтебазе в подмосковном Серпухове горит резервуар с дизельным топливом. Общий объем резервуара - две тысячи кубометров. По словам пожарных, угрозы распространения огня нет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС, о пожаре в строении по адресу 2-я улица Новоселок, дом 10 стало известно около 16 часов. Прибывшие на место пожарные сообщили о возгорании внутри резервуара с дизтопливом.

"Сейчас проводится охлаждение резервуара снаружи, угрозы распространения огня на соседние резервуары и строения нет", - добавил собеседник агентства. Из резервуара идет небольшой дым. Площадь пожара неизвестна.

Около 17 часов пожар в цистерне локализовали, передает РИАМО. Возгорание ликвидируют 11 единиц техники и 38 человек.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что пожарные тушат огонь на нефтебазе "по повышенному номеру".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.01.2018   0:28
1
20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 28 января 2018 г. // Последняя новость 27 января 2018 г. 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>