

В Подмосковье произошло возгорание на нефтебазе Рубрики: Происшествия

МЧС России по Московской области



Как сообщили



"Сейчас проводится охлаждение резервуара снаружи, угрозы распространения огня на соседние резервуары и строения нет", - добавил собеседник агентства. Из резервуара идет небольшой дым. Площадь пожара неизвестна.



Около 17 часов пожар в цистерне локализовали, передает



Ранее На нефтебазе в подмосковном Серпухове горит резервуар с дизельным топливом. Общий объем резервуара - две тысячи кубометров. По словам пожарных, угрозы распространения огня нет.Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС, о пожаре в строении по адресу 2-я улица Новоселок, дом 10 стало известно около 16 часов. Прибывшие на место пожарные сообщили о возгорании внутри резервуара с дизтопливом."Сейчас проводится охлаждение резервуара снаружи, угрозы распространения огня на соседние резервуары и строения нет", - добавил собеседник агентства. Из резервуара идет небольшой дым. Площадь пожара неизвестна.Около 17 часов пожар в цистерне локализовали, передает РИАМО . Возгорание ликвидируют 11 единиц техники и 38 человек.Ранее "Интерфакс" сообщал, что пожарные тушат огонь на нефтебазе "по повышенному номеру".



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