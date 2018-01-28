В Подмосковье произошло возгорание на нефтебазе

На нефтебазе в подмосковном Серпухове горит резервуар с дизельным топливом. Общий объем резервуара - две тысячи кубометров. По словам пожарных, угрозы распространения огня нет.
Как сообщили ТАСС
в пресс-службе областного ГУ МЧС, о пожаре в строении по адресу 2-я улица Новоселок, дом 10 стало известно около 16 часов. Прибывшие на место пожарные сообщили о возгорании внутри резервуара с дизтопливом.
"Сейчас проводится охлаждение резервуара снаружи, угрозы распространения огня на соседние резервуары и строения нет", - добавил собеседник агентства. Из резервуара идет небольшой дым. Площадь пожара неизвестна.
Около 17 часов пожар в цистерне локализовали, передает РИАМО
. Возгорание ликвидируют 11 единиц техники и 38 человек.
Ранее "Интерфакс"
сообщал, что пожарные тушат огонь на нефтебазе "по повышенному номеру".