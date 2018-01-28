В ночь на воскресенье столицу накроет сильный снегопад, который продлится до понедельника Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Instagram, к вечеру субботы снег усилится, а ночью начнется "настоящий сказочный зимний снегопад". Также, по словам синоптика, в течение дня погода в Москве будет определяться влиянием надвигающегося с севера атмосферного фронта холодного происхождения, поэтому облачность сохранится.



Между тем в Москве и Подмосковье в субботу ожидается "желтый" уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра.



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С начала января в столице выпало 39 мм осадков или 93% месячной нормы. Высота снежного покрова к утру 27 января - 17 сантиметров. В ночь на 28 января в Москве ожидается сильный снегопад, обещают синоптики. Снег пойдет уже в субботу днем и может продлиться до понедельника. При этом будут сильные порывы ветра.Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Instagram, к вечеру субботы снег усилится, а ночью начнется "настоящий сказочный зимний снегопад". Также, по словам синоптика, в течение дня погода в Москве будет определяться влиянием надвигающегося с севера атмосферного фронта холодного происхождения, поэтому облачность сохранится.Между тем в Москве и Подмосковье в субботу ожидается "желтый" уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра.По сообщению "Интерфакса" , ссылающегося на Росгидрометцентр, снегопад, который начнется в столичном регионе вечером в субботу, продлится несколько суток. В результате, к утру понедельника в Москве может выпасть до 10 мм влаги или почти 25% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 мм.С начала января в столице выпало 39 мм осадков или 93% месячной нормы. Высота снежного покрова к утру 27 января - 17 сантиметров.



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