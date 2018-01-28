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В ночь на воскресенье столицу накроет сильный снегопад, который продлится до понедельника
27 января 2018 г. | Время публикации 13:00 | Последние изменения 17:24
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В ночь на 28 января в Москве ожидается сильный снегопад, обещают синоптики. Снег пойдет уже в субботу днем и может продлиться до понедельника. При этом будут сильные порывы ветра.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Instagram, к вечеру субботы снег усилится, а ночью начнется "настоящий сказочный зимний снегопад". Также, по словам синоптика, в течение дня погода в Москве будет определяться влиянием надвигающегося с севера атмосферного фронта холодного происхождения, поэтому облачность сохранится.

Между тем в Москве и Подмосковье в субботу ожидается "желтый" уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра.

По сообщению "Интерфакса", ссылающегося на Росгидрометцентр, снегопад, который начнется в столичном регионе вечером в субботу, продлится несколько суток. В результате, к утру понедельника в Москве может выпасть до 10 мм влаги или почти 25% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 мм.

С начала января в столице выпало 39 мм осадков или 93% месячной нормы. Высота снежного покрова к утру 27 января - 17 сантиметров.
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Воскресенье, 28 января 2018 г. // Последняя новость 27 января 2018 г. 18:00
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