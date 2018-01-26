NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
27
января
pda
Поиск
Архив

"Пионер" прекращает показ фильма "Смерть Сталина", обещая вернуть деньги за билеты
27 января 2018 г. | Время публикации 10:30
Рубрики: Культура  
 
Global Look Press
Столичный кинотеатр "Пионер" прекращает показ фильма "Смерть Сталина" режиссера Армандо Ианнуччи с 27 января. Деньги за проданные билеты возвратят всем зрителям.

"По независящим от нас причинам с 27 января кинотеатр "Пионер" вынужден прекратить показы фильма "Смерть Сталина". Деньги за билеты будут возвращены всем зрителям", - сообщили в пятницу Агентству городских новостей "Москва" в справочной кинотеатра.

Ранее сообщалось, что кинотеатр не убрал фильм из расписания несмотря на отзыв Минкультом прокатного удостоверения. Планировалось, что до 30 января включительно будет проводиться по два сеанса в день. Затем показы фильма должны были возобновиться с 3 февраля.

Позже Минкульт предупредил об ответственности кинотеатров за показ фильма без прокатного удостоверения. В ведомстве напомнили, что осуществление на территории страны проката фильма и (или) его показа без прокатного удостоверения или нарушение установленного в прокатном удостоверении способа использования фильма влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Также кинотеатр вчера посетили сотрудники полиции, которые, по их словам, "пришли просто посмотреть кино", но в зале пробыли две минуты, затем вышли в гардероб. Позже правоохранители стояли у входа в кинотеатр, никак не комментируя свои действия.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Московский кинотеатр "Пионер" оставил в расписании запрещенный фильм "Смерть Сталина", но с перерывом на 3 дня
26 января 2018 г.
Московский кинотеатр "Пионер" оставил в расписании запрещенный фильм "Смерть Сталина", но с перерывом на 3 дня
Три сеанса кинотеатр вопреки запрету Минкульта уже показал. Сеансы будут идти каждый день вплоть до 30 января, затем, после трехдневного перерыва, 3 февраля. Все билеты распроданы, в кассах продают билеты на дополнительные места-подушки.
26 января 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
27.01.2018   12:16
2
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 27 января 2018 г. // Последняя новость 11:20
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>