"Пионер" прекращает показ фильма "Смерть Сталина", обещая вернуть деньги за билеты

Столичный кинотеатр "Пионер" прекращает показ фильма "Смерть Сталина" режиссера Армандо Ианнуччи с 27 января. Деньги за проданные билеты возвратят всем зрителям.
"По независящим от нас причинам с 27 января кинотеатр "Пионер" вынужден прекратить показы фильма "Смерть Сталина". Деньги за билеты будут возвращены всем зрителям", - сообщили в пятницу Агентству городских новостей "Москва"
в справочной кинотеатра.
Ранее сообщалось, что кинотеатр не убрал фильм из расписания
несмотря на отзыв Минкультом прокатного удостоверения. Планировалось, что до 30 января включительно будет проводиться по два сеанса в день. Затем показы фильма должны были возобновиться с 3 февраля.
Позже Минкульт предупредил об ответственности кинотеатров за показ фильма без прокатного удостоверения. В ведомстве напомнили, что осуществление на территории страны проката фильма и (или) его показа без прокатного удостоверения или нарушение установленного в прокатном удостоверении способа использования фильма влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Также кинотеатр вчера посетили сотрудники полиции
, которые, по их словам, "пришли просто посмотреть кино", но в зале пробыли две минуты, затем вышли в гардероб. Позже правоохранители стояли у входа в кинотеатр, никак не комментируя свои действия.