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Пассажиров общественного транспорта на юго-западе столицы бесплатно напоят кофе и чаем
27 января 2018 г. | Время публикации 13:30 | Последние изменения 14:38
Рубрики: Общественный транспорт  
 
АГН "Москва" / Авилов Александр
АГН "Москва" / Авилов Александр
Бесплатная раздача горячих напитков организована в субботу у нового места посадки на автобус маршрута N497 у станции метро "Проспект Вернадского". Попить кофе и чаz можно у южного вестибюля станции.

Как рассказал директор ГУП "МосгортрансНИИпроект" Александр Поляков, у новой остановки автобуса N497 сегодня раздадут более 100 литров кофе и 25 литров чая. "Раздача кофе и чая организована у нового места посадки в автобус по маршруту N497 у станции метро "Проспект Вернадского" при следовании в сторону района Ново-Переделкино", - цитирует Полякова Агентство городских новостей "Москва".

Чиновник сообщил, что стол с напитками будет стоять у южного вестибюля станции метро "Проспект Вернадского" с 09:00 до 18:00 27 января, на остановке наземного транспорта у выхода из подземного перехода в сторону ул. Удальцова, около памятника Юрию Гагарину.

Ранее сообщалось, что для удобства пассажиров с 27 января перенесут место посадки в автобус по маршруту N497 у метро "Проспект Вернадского" при следовании в сторону микрорайона Переделкино Ближнее. Теперь место посадки в автобус N497 будет совпадать с остановкой автобусов N810 и N830. Изменение позволит пассажирам использовать смежные маршруты и ожидать автобусы в одном месте. Информация об изменении с указанием нового места остановки на маршрут N497 будет размещена на остановках по пути его следования.
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