

Автобусы коммерческих перевозчиков обзаведутся бесплатным Wi-Fi Рубрики: Общественный транспорт

АГН "Москва" / Киселев Сергей



Как рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов, город рассматривает возможность появления городского Wi-Fi в автобусах коммерческих перевозчиков, работающих по госконтракту в Москве. "Город стремится использовать сейчас все высокие технологии, и такое в планах есть. Первопроходцем будет "Мосгортранс", после чего мы будем транслировать это на новую транспортную модель", - цитирует Павлова



В Москве создано единое Wi-Fi-пространство MT_FREE. В бесшовный доступ подключены метро, наземный транспорт, "Аэроэкспресс" и электрички. И пассажирам не нужно проходить повторную процедуру авторизации при пересадке с одного транспорта на другой.



также сообщает, что, по словам исполняющего обязанности директора ГУП "МосгортрансНИИпроект" Александра Полякова, частные автобусные перевозчики, работающие по новой транспортной модели, обслуживают до миллиона пассажиров в день. Контракт с Москвой подписан у восьми частных компаний, они обслуживают 211 маршрутов.



После введения на этих маршрутах единого тарифного меню пассажиры в 2017 году сэкономили В автобусах частных перевозчиков Москвы должен появиться городской Wi-Fi. Кроме того, стал известен объем частных перевозок в столице и их экономическая выгода для пассажиров.Как рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов, город рассматривает возможность появления городского Wi-Fi в автобусах коммерческих перевозчиков, работающих по госконтракту в Москве. "Город стремится использовать сейчас все высокие технологии, и такое в планах есть. Первопроходцем будет "Мосгортранс", после чего мы будем транслировать это на новую транспортную модель", - цитирует Павлова Агентство городских новостей "Москва" В Москве создано единое Wi-Fi-пространство MT_FREE. В бесшовный доступ подключены метро, наземный транспорт, "Аэроэкспресс" и электрички. И пассажирам не нужно проходить повторную процедуру авторизации при пересадке с одного транспорта на другой. РИАМО также сообщает, что, по словам исполняющего обязанности директора ГУП "МосгортрансНИИпроект" Александра Полякова, частные автобусные перевозчики, работающие по новой транспортной модели, обслуживают до миллиона пассажиров в день. Контракт с Москвой подписан у восьми частных компаний, они обслуживают 211 маршрутов.После введения на этих маршрутах единого тарифного меню пассажиры в 2017 году сэкономили 1,5 миллиарда рублей . "Раньше льготники не могли пользоваться единым тарифным меню. Здесь стоимость была значительно дороже, они должны были ждать автобусы "Мосгортранса", сейчас они пользуются единым тарифным меню. Если покупать большое количество поездок, билет значительно дешевле", - отметил Поляков.



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