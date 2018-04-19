Сроки строительства домов по программе реновации сократят на 80 дней

9 июня 2018 г. Дома по программе реновации начнут возводить до конца года

Проектная документация по нескольким домам программы реновации будет готова в ближайшее время, и строительство начнется по нескольким адресам одновременно. Однако конкретные адреса стартовых площадок называть "преждевременно".