Сроки строительства домов по программе реновации сократят на 80 дней

Власти Москвы рассчитывают до конца года сократить сроки строительства многоквартирных домов в рамках программы реновации на 80 дней за счет оптимизации административных процедур. Об этом говорится на сайте
департамента градостроительной политики Москвы.
"Работы продолжим в части оптимизации административных процедур при получении ордера на проведение земляных работ, а также при проведении инженерных изысканий. <...> Рассчитываем сократить существующие сроки еще на 80 дней и 8 процедур (в рамках строительства новых домов по реновации). В результате срок прохождения административных процедур для строительства объекта реновации должен составить 538 дней (1,4 года) и 63 процедуры", - заявил руководитель ведомства Сергей Левкин. При этом на качество реализации самой программы оптимизация не повлияет.
Левкин отметил, что в 2017 году для строительства многоквартирного дома необходимо было пройти 91 процедуру, на что обычно уходило 927 дней (2,5 года). Сегодня общий срок, необходимый для строительства жилья по реновации, удалось сократить до 618 дней (1,6 года).
Ранее сообщалось, что строительство домов, изначально спроектированных по стандартам программы реновации, начнется в Москве до конца года
. Как сообщил заместитель руководителя столичного департамента строительства Александр Ломакин, строительство начнется по нескольким адресам одновременно, однако конкретные адреса стартовых площадок называть преждевременно.
Технические требования на проектирование домов по программе реновации позволят проводить модернизацию домовых систем с учетом новейших технологий
и без проблем для жителей этих домов. Так, лифты новых домов будут оборудованы системами видеонаблюдения, тревожными кнопками и двусторонней голосовой связью с диспетчером. Также в новых домах будет применяться автоматическая передача данных учета электричества и тепловой энергии в городские информационные системы, и внедрена инновационная система раздельного сбора мусора
.