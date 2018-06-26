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Рекорд атмосферного давления зафиксирован в столице
27 июня 2018 г. | Время публикации 14:28 | Последние изменения 14:41
Рубрики: Погода  
 
Фото NEWSru.com
В Москве зафиксирован рекорд атмосферного давления для 27 июня. Как сообщается на сайте "Метеоновости", в 9 часов утра было зафиксировано давление в 1007.3 гектопаскаля, что соответствует 755.7 миллиметра ртутного столба.

Прежний рекорд наблюдался в 1987 году и составлял 1005.6 гектопаскаля (754 миллиметра ртутного столба). По состоянию на 11 часов утра атмосферное давление начало понижаться и составило 1006,9 гектопаскаля.

Напомним, к пятнице в столице потеплеет до плюс 30 градусов, однако вскоре придет циклон, который приведет к похолоданию. В субботу температура составит 24-29 градусов тепла, а в воскресенье понизится уже до 17-22. Кроме того, в выходные ожидается дождь.

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