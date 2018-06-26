Рекорд атмосферного давления зафиксирован в столице

26 июня 2018 г. Жара до 30 градусов вернется в Москву к пятнице, но ненадолго

В субботу еще сохранится температура от комфортных 24 градусов до 29. А уже в воскресенье, первый день июля, будет 17-22 градуса, ожидается дождь. 2 июля тоже возможны осадки, но будет немного теплее.