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Посетителей ТЦ "Атриум" в центре столицы эвакуировали из-за пожара на крыше
27 июня 2018 г. | Время публикации 17:56 | Последние изменения 19:10
Рубрики: Происшествия  
 
Иван Василенко / ВКонтакте
Посетителей и сотрудников торгового центра "Атриум" эвакуировали из-за возгорания на крыше. Об этом агентству "Москва" сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника в экстренных службах, на который ссылается ТАСС, из здания эвакуировали более трех тысяч человек. Как заявили в столичном центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 17:28, огонь был ликвидирован в 18:01, однако на крыше еще тлеют отдельные участки, в связи с чем тушение продолжается.

Сведений о пострадавших не поступало. "Возгорание ликвидировано на площади 10 квадратных метров. Происходило возгорание утеплители под кровлей", - сказали в столичном главке.

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