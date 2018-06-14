Метро и МЦК продлят работу до 3:00 в ночь на четверг

Столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать до 3:00 в ночь на 28 июня из-за позднего окончания футбольных матчей, напоминает агентство "Москва"
. В 21:00 на столичном стадионе "Спартака" "Открытие Арена" встретятся сборные Сербии и Бразилии.
Метро и МЦК также будут работать допоздна 3 и 11 июля
, когда в Москве пройдут матчи 1/8 финала и полуфинала. Ранее также сообщалось, что за несколько часов до и после матчей 27 июня, 1, 3, 11 и 15 июля поезда МЦК будут курсировать с минимальным интервалом.
Работу метро и МЦК продлили для того, чтобы болельщики, которые смотрят поздний матч на стадионе, в фан-зоне, барах или в гостях, не беспокоились о том, как им добраться домой после завершения игры.