Метро и МЦК продлят работу до 3:00 в ночь на четверг

14 июня 2018 г. МЦК и метро продлят работу до 3:00 в дни проведения поздних футбольных матчей

Поезда будут ходить дольше в ночи на 17 и 28 июня, а также в ночи на 4 и 12 июля. Такой режим введен по заявке столичного метро, которое тоже продлит работу в указанные дни. Кроме того, за несколько часов до и после московских матчей поезда МЦК будут курсировать чаще.