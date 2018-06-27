

В Москве обнаружился аналог питерского "моста глупости" Рубрики: Автотранспорт

360tv.ru



Высота моста составляет 2,2 метра, что примерно на полметра ниже, чем "Газель" с тентом. Во избежание аварий перед мостом установлены две трубы-барьера, предупреждающие водителей об опасности. Однако, судя по фотографиям фургона со скошенным тентом, этой меры недостаточно.



Московский братишка:https://t.co/sT4XIecgsj pic.twitter.com/b0qcmM6F4v— Мост глупости (@FoolsBridge) 26 июня 2018 г.



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Проезд под железнодорожными путями на Складочной улице торжественно открыли в 2014 году при участии глав управ Марьиной Рощи и Бутырского района. До благоустройства и запуска движения под мостом была замусоренная неасфальтированная территория, которую затапливало водой.



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Петербургский "мост глупости" находится на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. На нем давно висит плакат, предупреждающий, что "Газель" под мостом не проедет, однако водители грузовиков постоянно вступают в борьбу с логикой и даже иногда выигрывают.



"Когда СМИ пишут, что наконец-то проехала первая "Газель", это смешно, потому что каждый день здесь проезжают сотни "Газелей". Трехметровые даже проезжают. Со скрипом, со скрежетом - но проезжают. А выше, естественно, уже врезаются", - рассказал в интервью порталу "Такие дела" активист Олег Шляхтин, ведущий аккаунты "моста глупости" в Telegram .



С подачи Шляхтина мостом стали интересоваться СМИ, которые выяснили, что конструкция должна была быть пять метров высотой, но застройщик сделал его ниже на два метра, а также чиновники. Перед мостом установили балку с гремящими "висюльками" и лежачего полицейского. Тем не менее 21 июня под ним застряла 151-я "Газель". Москвичи обнаружили в столице аналог петербургского моста, известного как "мост глупости" из-за того, что под ним постоянно пытаются проехать не подходящие по габаритам "Газели". Его московский "брат" находится на Складочной улице недалеко от Савеловского вокзала, сообщает телеканал "360" Высота моста составляет 2,2 метра, что примерно на полметра ниже, чем "Газель" с тентом. Во избежание аварий перед мостом установлены две трубы-барьера, предупреждающие водителей об опасности. Однако, судя по фотографиям фургона со скошенным тентом, этой меры недостаточно.Пользователи портала Pikabu отметили, что под мостом, видимо, не смогли проехать даже автомобили "Яндекса" и Google с фотокамерами, делающие панорамные снимки для карт, так как панорама этого места разорвана.Проезд под железнодорожными путями на Складочной улице торжественно открыли в 2014 году при участии глав управ Марьиной Рощи и Бутырского района. До благоустройства и запуска движения под мостом была замусоренная неасфальтированная территория, которую затапливало водой.В блоге проекта Probok.net сообщается, что активисты и департамент капитального ремонта Москвы больше двух лет пытались согласовать открытие проезда с РЖД. Компания объясняла отказ тем, что высота эстакады составляет меньше 3,5 метра, что не соответствует ГОСТу по габаритам для автодорог общего пользования.Петербургский "мост глупости" находится на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. На нем давно висит плакат, предупреждающий, что "Газель" под мостом не проедет, однако водители грузовиков постоянно вступают в борьбу с логикой и даже иногда выигрывают."Когда СМИ пишут, что наконец-то проехала первая "Газель", это смешно, потому что каждый день здесь проезжают сотни "Газелей". Трехметровые даже проезжают. Со скрипом, со скрежетом - но проезжают. А выше, естественно, уже врезаются", - рассказал в интервью порталу "Такие дела" активист Олег Шляхтин, ведущий аккаунты "моста глупости" в Twitter С подачи Шляхтина мостом стали интересоваться СМИ, которые выяснили, что конструкция должна была быть пять метров высотой, но застройщик сделал его ниже на два метра, а также чиновники. Перед мостом установили балку с гремящими "висюльками" и лежачего полицейского. Тем не менее 21 июня под ним застряла 151-я "Газель".



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