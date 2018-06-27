В Москве обнаружился аналог питерского "моста глупости"

Москвичи обнаружили в столице аналог петербургского моста, известного как "мост глупости" из-за того, что под ним постоянно пытаются проехать не подходящие по габаритам "Газели". Его московский "брат" находится на Складочной улице недалеко от Савеловского вокзала, сообщает телеканал "360"
.
Высота моста составляет 2,2 метра, что примерно на полметра ниже, чем "Газель" с тентом. Во избежание аварий перед мостом установлены две трубы-барьера, предупреждающие водителей об опасности. Однако, судя по фотографиям фургона со скошенным тентом, этой меры недостаточно.
Пользователи портала Pikabu
отметили, что под мостом, видимо, не смогли проехать даже автомобили "Яндекса" и Google с фотокамерами, делающие панорамные снимки для карт, так как панорама этого места разорвана.
Проезд под железнодорожными путями на Складочной улице торжественно открыли в 2014 году при участии глав управ Марьиной Рощи и Бутырского района. До благоустройства и запуска движения под мостом была замусоренная неасфальтированная территория, которую затапливало водой.
В блоге проекта Probok.net
сообщается, что активисты и департамент капитального ремонта Москвы больше двух лет пытались согласовать открытие проезда с РЖД. Компания объясняла отказ тем, что высота эстакады составляет меньше 3,5 метра, что не соответствует ГОСТу по габаритам для автодорог общего пользования.
Петербургский "мост глупости" находится на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. На нем давно висит плакат, предупреждающий, что "Газель" под мостом не проедет, однако водители грузовиков постоянно вступают в борьбу с логикой и даже иногда выигрывают.
"Когда СМИ пишут, что наконец-то проехала первая "Газель", это смешно, потому что каждый день здесь проезжают сотни "Газелей". Трехметровые даже проезжают. Со скрипом, со скрежетом - но проезжают. А выше, естественно, уже врезаются", - рассказал в интервью порталу "Такие дела" активист Олег Шляхтин, ведущий аккаунты "моста глупости" в Twitter
и Telegram
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С подачи Шляхтина мостом стали интересоваться СМИ, которые выяснили, что конструкция должна была быть пять метров высотой, но застройщик сделал его ниже на два метра, а также чиновники. Перед мостом установили балку с гремящими "висюльками" и лежачего полицейского. Тем не менее 21 июня под ним застряла 151-я "Газель".