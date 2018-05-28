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Незаконная свалка загорелась в Раменском районе Подмосковья
27 июня 2018 г. | Время публикации 14:12 | Последние изменения 15:02
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Незаконная свалка загорелась в Раменском районе Подмосковья, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службе экологического надзора региона. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.

По словам собеседника агентства, свалка не оборудована и не рекультивируется. "Возгорание произошло из-за нарушений правил складирования и хранения твердых бытовых отходов в условиях сухой жаркой погоды", - сказал он. Министерство экологии и природопользования Московской области проводит расследование и устанавливает организаторов полигона.

Где именно находится незаконная свалка, не уточняется. Летом прошлого года подмосковные СМИ писали о ситуации вокруг нелегальной свалки площадью 10 гектаров возле закрытого полигона у деревни Сафоново. Министр экологии региона Александр Коган рассказывал, что на полигон свозили отходы четвертого и пятого уровней опасности. Ущерб окружающей среде оценивался более чем в 49 миллионов рублей. Также сообщалось, что свалкой займется областное управление ФСБ.

В сентябре Госадмтехнадзор Подмосковья отчитался, что только за два месяца усиленных рейдов в регионе выявили более пяти тысяч незаконных свалок. Раменский район оказался на втором месте мусорного "антирейтинга" - там обнаружили 370 свалок и стихийных навалов мусора.

Возгорание полигона в Раменском районе - как минимум третий подобный случай с конца мая. 30 мая режим чрезвычайной ситуации ввели на тлеющем полигоне "Съяново" в Серпуховском районе Подмосковья. Власти Серпухова возложили ответственность за произошедшее на администрацию Серпуховского района во главе с ныне арестованным Александром Шестуном. Гринпис России предупредил, что дым от "Съяново" опаснее выбросов со скандального полигона "Ядрово" в Волоколамске. Следом за "Съяново" в Одинцовском районе загорелся закрытый полигон "Часцы". Выяснилось, что туда в обход норм и правил продолжали свозить отходы. Среди основных версий пожара рассматривается поджог.

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