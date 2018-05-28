Незаконная свалка загорелась в Раменском районе Подмосковья

3 июня 2018 г. Два дня потребовалось пожарным, чтобы потушить полигон "Часцы" в Подмосковье

Закрытый мусорный полигон "Часцы" в Одинцовском районе загорелся вечером в четверг. В его тушении принимали участие десятки единиц техники, в том числе три вертолета. Местные власти не исключали вероятность поджога.