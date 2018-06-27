

Мексиканский карнавал "День мертвых" пройдет на Красной площади 29 июня Рубрики: Развлечения

Мексиканские болельщики на Красной площади в Москве | Мексиканские болельщики на Красной площади в Москве | © РИА Новости / Сергей Пятаков



В шествии на Красной площади примут участие люди в ярких карнавальных и национальных костюмах и гриме с изображениями черепов и фигурок одетых женских скелетов, напоминающих Катрину - главного персонажа "Дня мертвых". Также праздник украсят арт-объекты в виде гигантских скелетов. Гостям карнавала предложат традиционные сладости в виде черепов.



С 11:00 до 16:00 в Национальном доме болельщиков Мексики все желающие смогут нанести праздничный грим. А в 16:00 в составе праздничной колонны участники отправятся на Красную площадь, где в "Парке футбола" FIFA пройдет концерт с национальными танцами. В 19:30 начнется шествие от "Парка футбола" до храма Василия Блаженного и Спасской башни, после чего участники вернутся в Национальный дом болельщиков Мексики, где пройдет театрализованное представление. Для его посещения нужно будет приобрести отдельный билет на входе.



"День мертвых" ежегодно отмечают в Мексике 1 и 2 ноября. Считается, что в эти дни души умерших посещают родной дом, где мексиканцы готовят для них праздничные алтари и устраивают карнавальную программу. В 2003 году "День мертвых" был внесен в список Нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Мексиканский карнавал "День мертвых" пройдет на Красной площади российской столицы 29 июня. Об этом сообщили агентству "Москва" в пресс-службе Национального дома болельщиков Мексики в Гостином дворе.В шествии на Красной площади примут участие люди в ярких карнавальных и национальных костюмах и гриме с изображениями черепов и фигурок одетых женских скелетов, напоминающих Катрину - главного персонажа "Дня мертвых". Также праздник украсят арт-объекты в виде гигантских скелетов. Гостям карнавала предложат традиционные сладости в виде черепов.С 11:00 до 16:00 в Национальном доме болельщиков Мексики все желающие смогут нанести праздничный грим. А в 16:00 в составе праздничной колонны участники отправятся на Красную площадь, где в "Парке футбола" FIFA пройдет концерт с национальными танцами. В 19:30 начнется шествие от "Парка футбола" до храма Василия Блаженного и Спасской башни, после чего участники вернутся в Национальный дом болельщиков Мексики, где пройдет театрализованное представление. Для его посещения нужно будет приобрести отдельный билет на входе."День мертвых" ежегодно отмечают в Мексике 1 и 2 ноября. Считается, что в эти дни души умерших посещают родной дом, где мексиканцы готовят для них праздничные алтари и устраивают карнавальную программу. В 2003 году "День мертвых" был внесен в список Нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.



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