Оппозиционные депутаты пожаловались на продолжающиеся "муниципальные войны" в советах

17 июня 2018 г. Проигравший выборы единоросс уже почти год удерживает пост главы совета депутатов в Черемушках

По итогам сентябрьских муниципальных выборов единороссы оказались в Черемушках в меньшинстве. С тех пор они всеми правдами и неправдами пытаются заблокировать работу местного совета. Независимых депутатов это "достало", и они подали в суд.