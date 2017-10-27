Оппозиционные депутаты пожаловались на продолжающиеся "муниципальные войны" в советах

Представители оппозиции в советах муниципальных депутатов продолжают жаловаться на действия бывших коллег из партии "Единая Россия". Единороссы срывают заседания советов, нанимают вандалов для воздействия на активистов и даже пытаются незаконно возбудить против них уголовные дела. Об этом сообщается на портале "Московский активист"
.
Так, депутаты, не прошедшие в совет депутатов района Тропарево-Никулино, регулярно срывают заседания совета. 19 июня прошло заседание совета, посвященное принятию нового устава муниципального округа. Новый устав предусматривал увеличение количества депутатов до 21, а также объединение функции главы муниципального образования, главы администрации и председателя совета депутатов. Кроме того, работа в совете должна была стать постоянной и оплачиваемой.
На прошлом заседании депутаты уже пытались принять новый устав, однако на заседание пришли провокаторы из числа проигравших на выборах кандидатов в муниципальные депутаты, включая бывшего депутата Владимира Гарначука, а также неких Романа Кулькова и Алексея Маслова, известных провокациями на протестах против строек в районе.
В свою очередь, депутат Марина Лукьянец заявила, что нынешний председатель совета депутатов Александр Гагарин при избрании якобы обещал работать без зарплаты, однако данное утверждение не подтверждается официальной видеозаписью заседания по выбору главы муниципального округа. В итоге для принятия нового устава не хватило одного голоса - голоса депутата Лукьянец. Более того, по словам активистов, во время противостояния на заседаниях провокаторы выражали поддержку депутатам Лукьянец, Сафонову и Ксенофонтовой, "что очень похоже на тактический союз непрошедших кандидатов в депутаты со связями в хуснуллинских структурах и обиженных непрошедших претендентов на роль главы муниципального округа".
19 июня имели место и другие инциденты такого рода. Так, в качестве приглашенных экспертов на заседание пришли глава округа Гагаринский Елена Русакова и депутат Григорий Толкачев. Бывший депутат Владимир Гарначук поднял шум, сел на стол для заседаний, облил водой Григория Толкачева, а после этого разместил у себя в Facebook заявление о том, что Елена Русакова якобы "смело била ботинком в пах и вырывала из рук телефон, ломая монопод", что также не подтвержается официальной видеозаписью заседания. А приехавшие по вызову депутатов сотрудники ОМВД "Тропарево-Никулино" не стали пресекать действия Гарначука.
Кроме того, после избрания Русаковой в качестве главы муниципального округа Гагаринский в Facebook появились посты некоей Ирины Обжировой, не прошедшей в депутаты, а также некой Наталии Матвеевой и непонятного Николая Николаевича. По их мнению, Русакова якобы собиралась занять пост главы муниципального округа на постоянной основе. Активисты обращают внимание, что глава муниципального округа в Гагаринском районе может работать на этой должности с оплатой, поскольку полномочия совета депутатов в этом районе являются полноценными. Однако эта сторона вопроса провокаторов не интересует. Более того, на Facebook существует целая группа численностью 4700 человек, в которой регулярно появляются критические записи в адрес Русаковой. Такая ситуация существует уже несколько лет.
А в районах Черемушки
, Филевский Парк, Зюзино
, Кунцево и нескольких других представители "Единой России" продолжают приходить на заседания совета, членами которого уже не являются, и пытаются активно мешать работе новых депутатов. Так, депутаты Кунцево обвинили бывшего коллегу Василия Кудряшова в изготовлении подложных протоколов заседаний совета депутатов. "На данный момент ни в одном из указанных районов не удалось убрать глав муниципального округа из прошлого созыва", - отмечают активисты. 21 ноября единороссы устроили потасовку
и саботировали заседание Совета депутатов в Филевском Парке, оставив оппонентов без света.
В Даниловском районе появилось всего два независимых муниципальных депутата, которые стали требовать соблюдения всех процедур при проверке и приемке капитального ремонта домов. В ответ на это глава управы Ольга Конюхова потребовала возбуждения уголовного дела против одного из депутатов, Сергея Пшеничникова, заручившись поддержкой местного ГБУ "Жилищник".