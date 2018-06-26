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Дело о гибели беременной женщины после наезда BMW переквалифицировали на более тяжкую статью
27 июня 2018 г. | Время публикации 13:24 | Последние изменения 13:47
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Уголовное дело по факту наезда водителя BMW на двух женщин-пешеходов в столичном районе Аэропорт переквалифицировали на более тяжкий состав. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по столице.

18 июня на улице Верхняя Масловка водитель BMW Михаил Исаханов не справился с управлением и совершил наезд на двух женщин-пешеходов, одна из которых была беременна. По словам очевидцев, разогнавшийся BMW резко затормозил перед светофором, на котором загорелся желтый свет, и, чтобы не врезаться в передние автомобили, свернул на тротуар. Под машиной оказались зажаты две женщины, ожидавшие, когда загорится зеленый. Беременная женщина скончалась от полученных травм, вторая пострадавшая находится в стабильно тяжелом состоянии. Она получила сотрясение мозга, переломы и тупую травму живота.

"В день происшествия по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). В последующем уголовное дело было переквалифицировано на более тяжкий состав по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении. Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.

Водитель автомобиля задержан, следствием назначен весь необходимый комплекс экспертиз и организовано проведение следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия. Сам Исаханов заявил, что невиновен в дорожно-транспортном происшествии и его подрезал другой автомобиль, сообщает Mash.

По версии защиты, на которую ссылается телеканал "Дождь", Исаханов двигался с приемлемой скоростью, но катастрофу спровоцировал автомобиль слева. А дальше водитель якобы уехал с места аварии, показав сотрудникам ДПС "корочку". В то же время кадры ДТП, снятые дорожными камерами, показывают, что автомобиль топ-менеджера едет на огромной скорости, и речи о том, что виновата другая машина, идти не может. Кроме того, ранее сообщалось, что за последние полгода Исаханов получил 49 штрафов, и задержать его удалось лишь через неделю после инцидента и сопутствовавшей шумихи в СМИ.

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