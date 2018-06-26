Дело о гибели беременной женщины после наезда BMW переквалифицировали на более тяжкую статью

26 июня 2018 г. В столице спустя неделю задержали виновника гибели беременной женщины после ДТП

18 июля Михаил Исаханов за рулем ВMW сбил на Верхней Масловке двух женщин на тротуаре. Одна из них была на последних месяцах беременности и скончалась через шесть дней. Вторая в тяжелом состоянии. Исаханова задержали только после шумихи в СМИ.