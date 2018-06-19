"Левый фронт" подал в суд после отказа мэрии Москвы согласовать митинг против пенсионной реформы

21 июня 2018 г. Власти Москвы назвали митинги против повышения пенсионного возраста "неуместными" и опасными во время ЧМ

Мэрия отклонила три заявки на митинги против пенсионной реформы, которые планировалось провести 1, 3 и 4 июля. Власти сослались на указ президента и заявили, что проведение массовых акций в центре Москвы небезопасно для горожан и туристов.