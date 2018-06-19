"Левый фронт" подал в суд после отказа мэрии Москвы согласовать митинг против пенсионной реформы

Представители левых сил направили в Пресненский районный суд Москвы исковое заявление, требующее признать незаконным отказ столичной мэрии согласовать митинг против повышения пенсионного возраста. Акцию планировалось провести 4 июля на площади Революции.
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов рассказал "Интерфаксу"
, что организаторы просили мэрию рассмотреть другие, более отдаленные от центра Москвы места. Власти отказали, заявив, что правоохранительные органы имеют "предварительную информацию, по которой невозможно согласовать мероприятие ни на одной площадке в Москве".
Мэрия сослалась на указ президента об усиленных мерах безопасности в период чемпионата мира по футболу. Согласно ему любые массовые мероприятия, не связанные с проведением спортивных соревнований, разрешено проводить только в специально отведенных местах с разрешения местных властей после дополнительного согласования с МВД и ФСБ.
Между тем 4 июля футбольные матчи не проводятся. "Мы считаем, что чемпионат мира - лишь повод для отказа, просто власти не хотят, чтобы эта неприятная для них тема звучала на улицах города", - отметил Удальцов. Организаторы хотят провести акцию в формате коллективной подачи требований в Администрацию президента.
"4 июля в час дня будем на Ильинке, 23, вместе сдавать наши требования. Основное требование - остановить процесс принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по этому вопросу всероссийский референдум. Такой формат не требует согласования, это не митинг", - сказал координатор "Левого фронта".
Помимо левых сил заявки на митинги в Москве подавали Либертарианская партия России (1 июля на проспекте Академика Сахарова) и партия "Яблоко" (3 июля на Суворовской площади). Все они отклонены. Руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников заявил, что проведение массовых мероприятий в указанных местах, "конечно, является неуместным и небезопасным
как для горожан, так и для и туристов".