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"Левый фронт" подал в суд после отказа мэрии Москвы согласовать митинг против пенсионной реформы
27 июня 2018 г. | Время публикации 14:53
Рубрики: Общество  
 
www.mos-gorsud.ru
Представители левых сил направили в Пресненский районный суд Москвы исковое заявление, требующее признать незаконным отказ столичной мэрии согласовать митинг против повышения пенсионного возраста. Акцию планировалось провести 4 июля на площади Революции.

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов рассказал "Интерфаксу", что организаторы просили мэрию рассмотреть другие, более отдаленные от центра Москвы места. Власти отказали, заявив, что правоохранительные органы имеют "предварительную информацию, по которой невозможно согласовать мероприятие ни на одной площадке в Москве".

Мэрия сослалась на указ президента об усиленных мерах безопасности в период чемпионата мира по футболу. Согласно ему любые массовые мероприятия, не связанные с проведением спортивных соревнований, разрешено проводить только в специально отведенных местах с разрешения местных властей после дополнительного согласования с МВД и ФСБ.

Между тем 4 июля футбольные матчи не проводятся. "Мы считаем, что чемпионат мира - лишь повод для отказа, просто власти не хотят, чтобы эта неприятная для них тема звучала на улицах города", - отметил Удальцов. Организаторы хотят провести акцию в формате коллективной подачи требований в Администрацию президента.

"4 июля в час дня будем на Ильинке, 23, вместе сдавать наши требования. Основное требование - остановить процесс принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по этому вопросу всероссийский референдум. Такой формат не требует согласования, это не митинг", - сказал координатор "Левого фронта".

Помимо левых сил заявки на митинги в Москве подавали Либертарианская партия России (1 июля на проспекте Академика Сахарова) и партия "Яблоко" (3 июля на Суворовской площади). Все они отклонены. Руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников заявил, что проведение массовых мероприятий в указанных местах, "конечно, является неуместным и небезопасным как для горожан, так и для и туристов".
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