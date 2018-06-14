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Семь человек, включая советника Кадырова, поручились за арестованного Шестуна, но суд оставил его в СИЗО
27 июня 2018 г. | Время публикации 16:20
Рубрики: Общество  
 
Агентство городских новостей "Москва" / Кардашов Антон
Мосгорсуд признал законным арест главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает корреспондент агентства "Москва" из зала суда.

"Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья. Ранее адвокат главы Серпуховского района, выступая в Мосгорсуде по вопросу обжалования ареста его подзащитного, попросил приобщить к делу личное поручительство Хасана Хакимова - вице-премьера Чечни и советника Рамзана Кадырова, сообщает РБК.

"Хакимов Хасан Сулейманович, атаман Серпуховского казачьего общества Одинцов Сергей Александрович, журналисты и представители общественных организаций лично поручились за Александра Шестуна и просят изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей", - сообщил в суде адвокат Павел Беспалов. По его словам, семь поручителей просят суд отпустить Шестуна из СИЗО. Кроме того, защита предложила внести за обвиняемого залог в размере 2,5 миллиона рублей.

В свою очередь, представитель прокуратуры выступил против изменения меры пресечения, заявив суду, что Шестун может скрыться, опасаясь наказания, а его состояние здоровья позволяет ему находиться под стражей. Об этом сообщает портал Activatica.Org.

"Я - отец пятерых детей, трое из которых несовершеннолетние. Все они на моем иждивении. Моя мать 82 лет слегла, узнав, что я в СИЗО", - заявил Шестун. "Мужу нужна медпомощь, у него есть диагноз, подтвержденный тремя врачами - изгиб сонной артерии. Ему нужна операция, говорят врачи. Ему нельзя быть под стражей. У него есть риск внезапной ишемической смерти. Он не раз терял сознание", - заявила жена Александра Шестуна Юлия.

Она также заявила, что чиновник намерен баллотироваться на пост руководителя района, передает "Интерфакс". "Сегодня мой муж должен написать доверенность по этому вопросу. Должны выбрать доверенное лицо, оповестить начальника СИЗО, в котором он содержится и, несмотря на то, что он, муж, находится под стражей, процедура подачи документов <...> будет осуществлена", - сказала Шестун.

В апреле Александр Шестун опубликовал на интернет-сервисе YouTube несколько видеообращений к президенту России Владимиру Путину, в которых рассказал о давлении на него в связи с протестами против размещения "гигантского потока московского мусора" на полигоне твердых бытовых отходов "Лесная". Также Шестун связывал угрозы с тем, что он выступает "против ликвидации Серпуховского района".

13 июня глава района был задержан после обыска, который следователи и оперативники ФСБ провели в его коттедже в поселке Большевик: Шестуну стало плохо из-за повышенного давления, однако силовики помешали врачам скорой оказать ему помощь и насильно удерживали в доме без средств связи на протяжении четырех часов. По словам Юлии Шестун, сотрудники ФСБ звонили лечащим врачам ее мужа и запрещали им выдавать для передачи суду медицинские документы, подтверждающие диагнозы Шестуна. А фельдшера, написавшего в медицинском заключении о действиях силовиков, вызвали в Следственный комитет на допрос.

Впоследствии чиновник был обвинен в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в августе 2008 года без согласования с районной администрацией Шестун выделил ООО "Центр" 10 гектаров под строительство торгового центра. Сам он заявил, что дело было сфабриковано из-за конфликтов с более крупными должностными лицами, включая губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и начальника управления "К" ФСБ Ивана Ткачева.

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