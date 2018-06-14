Семь человек, включая советника Кадырова, поручились за арестованного Шестуна, но суд оставил его в СИЗО

19 июня 2018 г. Уголовное дело на Александра Шестуна завели из-за земельных махинаций 2010 года

По версии следствия, в сентябре 2008 года Шестун утвердил проект границ земельных участков в деревне Борисово и передал их под строительство торгового центра. Однако центр построен не был, а компания приобрела землю в собственность.