Семь человек, включая советника Кадырова, поручились за арестованного Шестуна, но суд оставил его в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает корреспондент агентства "Москва"
из зала суда.
"Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья. Ранее адвокат главы Серпуховского района, выступая в Мосгорсуде по вопросу обжалования ареста его подзащитного, попросил приобщить к делу личное поручительство Хасана Хакимова - вице-премьера Чечни и советника Рамзана Кадырова, сообщает РБК
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"Хакимов Хасан Сулейманович, атаман Серпуховского казачьего общества Одинцов Сергей Александрович, журналисты и представители общественных организаций лично поручились за Александра Шестуна и просят изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей", - сообщил в суде адвокат Павел Беспалов. По его словам, семь поручителей просят суд отпустить Шестуна из СИЗО. Кроме того, защита предложила внести за обвиняемого залог в размере 2,5 миллиона рублей.
В свою очередь, представитель прокуратуры выступил против изменения меры пресечения, заявив суду, что Шестун может скрыться, опасаясь наказания, а его состояние здоровья позволяет ему находиться под стражей. Об этом сообщает портал Activatica.Org
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"Я - отец пятерых детей, трое из которых несовершеннолетние. Все они на моем иждивении. Моя мать 82 лет слегла, узнав, что я в СИЗО", - заявил Шестун. "Мужу нужна медпомощь, у него есть диагноз, подтвержденный тремя врачами - изгиб сонной артерии. Ему нужна операция, говорят врачи. Ему нельзя быть под стражей. У него есть риск внезапной ишемической смерти. Он не раз терял сознание", - заявила жена Александра Шестуна Юлия.
Она также заявила, что чиновник намерен баллотироваться на пост руководителя района, передает "Интерфакс"
.
"Сегодня мой муж должен написать доверенность по этому вопросу. Должны выбрать доверенное лицо, оповестить начальника СИЗО, в котором он содержится и, несмотря на то, что он, муж, находится под стражей, процедура подачи документов <...> будет осуществлена", - сказала Шестун.
В апреле Александр Шестун опубликовал на интернет-сервисе YouTube несколько видеообращений к президенту России Владимиру Путину, в которых рассказал о давлении на него
в связи с протестами против размещения "гигантского потока московского мусора" на полигоне твердых бытовых отходов "Лесная". Также Шестун связывал угрозы с тем, что он выступает "против ликвидации Серпуховского района".
13 июня глава района был задержан после обыска, который следователи и оперативники ФСБ провели в его коттедже в поселке Большевик: Шестуну стало плохо из-за повышенного давления
, однако силовики помешали врачам скорой оказать ему помощь и насильно удерживали в доме без средств связи на протяжении четырех часов. По словам Юлии Шестун, сотрудники ФСБ звонили лечащим врачам ее мужа и запрещали им выдавать для передачи суду медицинские документы, подтверждающие диагнозы Шестуна. А фельдшера, написавшего в медицинском заключении о действиях силовиков, вызвали в Следственный комитет на допрос.
Впоследствии чиновник был обвинен в превышении должностных полномочий
. По версии следствия, в августе 2008 года без согласования с районной администрацией Шестун выделил ООО "Центр" 10 гектаров под строительство торгового центра. Сам он заявил, что дело было сфабриковано из-за конфликтов с более крупными должностными лицами, включая губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
и начальника управления "К" ФСБ Ивана Ткачева.