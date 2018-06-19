Оппозиционеров пытались не пустить на вторую встречу мундепов с кандидатами в мэры Москвы

В здании Мосгордумы прошла вторая встреча муниципальных депутатов с выдвиженцами на пост мэра столицы. На этот раз в ней участвовало около 300 депутатов и 18 претендентов на должность градоначальника из 28, в том числе оппозиционные политики Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин, которых не было на прошлой встрече.
Как пишет "Коммерсант"
, на входе в здание образовалась очередь. Внутрь не пускали депутатов от "Яблока" и "списка Гудкова". "Пускают только тех, кого обзвонили организаторы, какой-то едросовский беспредел", - рассказал сторонник Гудкова Виталий Венедиктов. В итоге Гудков и Митрохин добились, чтобы впустили всех.
На встречу с депутатами также пришли кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, кандидат от КПРФ Вадим Кумин, кандидат от "Справедливой России", глава Таганского муниципального округа Илья Свиридов, журналист Антон Красовский и кандидат от партии "Национальный курс", сторонник движения НОД Денис Ганич.
Действующий мэр Сергей Собянин не явился, как и предприниматель Герман Стерлигов и музыкант группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий. Два опрошенных "Коммерсантом" депутата признались, что хотели бы поддержать двух последних кандидатов.
Газета отмечает, что кандидаты говорили не столько о своих программах, сколько о необходимости дать избирателям широкий выбор. Так, Дегтярев призвал мундепов "поставить подписи за максимальное количество кандидатов" (цитата по ТАСС). Гудков зачитал определение Конституционного суда о муниципальном фильтре: "это мера, позволяющая отсекать кандидатов не пользующихся народной поддержкой".
Сам оппозиционер, по его словам, такой поддержкой пользуется, поскольку в 2016 году на выборах в Госдуму в одномандатном округе Москвы получил 21% голосов, а в 2017 году поддержанный им список кандидатов на муниципальных выборах в столице получил 267 мандатов. Гудков также сообщил, что собрал 116 подписей, "но, к сожалению, из 60 районов" (нужно 110 подписей из 110 муниципальных образований).
Илья Свиридов призвал его обменяться ненужными подписями. Гудков ответил, что так распоряжаться голосами не может, но предложил организовать встречу, на которую бы собрались подписавшиеся за него и депутаты, отдавшие голоса Свиридову.
Как отмечает "Российская газета"
, Гудкову и Митрохину мундепы адресовали самые принципиальные вопросы, например, о платных парковках. Митрохин высказался за наличие и платных, и бесплатных мест в пределах одного района. Гудков в свою очередь выступил за расширение полномочий муниципальных депутатов.
Большинство собравшихся депутатов, в основном, единороссы, не дослушав кандидатов, выстроилось в очередь к нотариусу, чтобы заверить свою подпись. Один из опрошенных "Коммерсантом" единороссов сообщил, что отдает свою подпись в соответствии с решением регионального отделения "Единой России", а голосовать на выборах будет за Собянина. Он также признался, что депутатам "не рекомендовано" говорить прессе, кого они поддержат. На прошлой встрече больше всего подписей собрали Свиридов и Красовский
.
Отметим, что Дмитрий Гудков может остаться единственным представителем несистемной оппозиции на выборах мэра Москвы, если преодолеет муниципальный фильтр. Выдвижение Сергея Митрохина
, которого дважды поддержало московское отделение "Яблока", оспаривает федеральное бюро партии. А глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин отказался от борьбы
за кресло мэра из-за невозможности заручиться поддержкой единороссов, представляющих большинство в муниципальных советах.
По его словам, все единороссы ссылались на прямой запрет партийного начальства, которое твердо решило не пускать его через фильтр. "Такое решение принято в мэрии, и я вынужден подтвердить: возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет", - заявил политик. Ранее единороссы не раз давали понять, что не собираются давать свои подписи оппозиционерам. В конце 2017 гола секретарь московского городского отделения "Единой России" Андрей Метельский прямо назвал их "деструктивной силой"
.
Однако незадолго до первой встречи муниципальных депутатов с кандидатами в мэры Метельский заявил, что выборы с участием представителей разных политических взглядов "более привлекательны". Он отверг обвинения в том, что "Единая Россия" "узурпировала власть
и захватила монополию на муниципальный фильтр", и подчеркнул, что партия не будет оказывать давления на своих мундепов и призывать их отдавать подписи за кого-то из кандидатов.