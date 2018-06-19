Оппозиционеров пытались не пустить на вторую встречу мундепов с кандидатами в мэры Москвы

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24 июня 2018 г. "Возможности стать кандидатом нет": Яшин отказался от борьбы за пост мэра Москвы

Оппозиционер подтвердил, что преодолеть муниципальный фильтр независимому кандидату невозможно. Ни один единоросс не согласился предоставить ему свою подпись из-за запрета партийного начальства.

22 июня 2018 г. Муниципальные депутаты проведут еще несколько встреч с кандидатами в мэры Москвы

21 июня 2018 г. Свиридов и Красовский получили больше всего подписей на встрече муниципальных депутатов с кандидатами в мэры Москвы